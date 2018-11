Entre menos favoritos, mejor: Nervo

TORREÓN, COAH.-

Nervo defiende bajo perfil de Santos de cara a la defensa del título

Al zaguero de Santos Laguna Hugo Martín Nervo no le preocupa que los medios de comunicación y aficionados del país no los tomen en cuenta para aspirar al bicampeonato de la Liga MX.

"Tenemos que trabajar en silencio como lo venimos haciendo, lo que piensen los demás nos da igual, tenemos que defender el título que se consiguió el semestre pasado, seguir por el camino, entre menos favoritos seamos, mucho mejor", dijo el defensor argentino al concluir la práctica regenerativa que sostuvieron ayer en el TSM.

El llamado "Hombre de Hierro" de los Guerreros, al intervenir en todos los minutos del Apertura 2018, se dijo contento por este logro, ya que en toda su carrera le ha gustado jugar siempre en todos los partidos.

"No me parece una carga, no me perjudica", dijo sobre la suma de 1,530 minutos en la cancha, al mismo tiempo de agradecer a sus compañeros, uno de los factores claves para estar en los 17 encuentros del conjunto santista.

El otro factor es su familia: "está muy contenta acá, es una alegría enorme, me han recibido muy bien, esa es la clave, venía de una liga muy distinta, los primeros partidos los utilicé para ver cómo era y luego con el correr de la liga, le fui agarrando. Hoy me siento muy bien, el grupo me hizo sentir muy bien".

Aunque es reservado, el exjugador del Arsenal de Sarandí y el Club Atlético Huracán en su país, habló sobre la eliminatoria de cuartos de final que sostendrán ante los Rayados del Monterrey, la cual espera muy dura y complicada.

"Muy difícil, como lo fue el partido acá (jornada 14), muy complicado, tienen (Monterrey) un gran equipo y plantel completo, pero también nosotros tenemos lo nuestro, un grupo unido".

Asimismo, dejó en claro estos duelos se disputan como si fuera una final, por lo que sacar ventaja de visitante sería bueno, pero no dirá nada en la serie.

"Si se consigue el resultado fuera, bienvenido sea, para entrar con todo como local, pero sabiendo que no cierra la serie".

Martín está contento con la actualidad de Santos Laguna, confiesa que siempre que se sale campeón, inconscientemente se relaja tanto en lo individual como en lo colectivo, pero en la escuadra albiverde fue todo lo contrario.

"Hicimos un torneo muy bueno, pero ya empieza la liguilla, lo lindo y los cruces, es una responsabilidad importante, son partidos que si los ganas sigues, si pierdes quedas fuera, estamos disfrutando el momento".

El pampero lamentó la lesión del mediocampista Javier Cortés, a quien le ayudarán anímicamente a recuperarse lo más pronto posible, tras ser intervenido ayer de la rodilla derecha en la Ciudad de México.

"Es nuestro compañero, convivimos todos los día con él, cuando a alguien cercano le pasa algo así, te pega duro, más en estas instancias que es cuando debemos estar juntos, estará con nosotros, pero no como él quisiera, dentro de una cancha, es un momento difícil para él y nosotros, pero vamos a apoyarlo para que se recupere lo más pronto posible".

1,530 MINUTOS disputó el defensor Martín Nervo durante las 17 fechas del Apertura 2018.

El zaguero asegura que ante Rayados "será un partido difícil". (ARCHIVO)

