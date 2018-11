May defiende su 'plan' ante el Parlamento

LONDRES, RU

La primera ministra británica vaticina 'incertidumbre' si la Cámara tumba el acuerdo del 'brexit'

LONDRES, RU







La primera ministra británica, Theresa May, advirtió ayer al Parlamento de que votar en contra del acuerdo del "brexit" solo traerá al Reino Unido "división" e "incertidumbre".

May se dirigió a los diputados en la Cámara de los Comunes en un intento de que respalden el documento para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), aprobado el domingo en Bruselas por los 27 países del bloque comunitario.

La primera ministra y líder del Partido Conservador británico ha emprendido una campaña en defensa de este pacto, que se votará en diciembre y que rechazan decenas de parlamentarios de su grupo, la oposición laborista y el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), del que los "tories" dependen para gobernar.

"Creo que nuestro interés nacional es claro. Los ciudadanos británicos quieren que sigamos con un acuerdo que honre el referéndum (del 23 de junio de 2016, en que se votó por el "brexit") y eso nos permita volver a unirnos como país", declaró.

May instó al deber de los parlamentarios de cumplir con ese "acuerdo" suscrito con "el pueblo británico" cuando optó por la salida de la Unión Europea.

"Porque nadie sabe qué pasaría si este pacto no se aprueba. Sería abrir la puerta a más división y más incertidumbre, con todos los riesgos que esto implicaría", alertó la primera ministra, cuando restan apenas quince días para que la Cámara se pronuncie al respecto, el próximo 12 de diciembre.

"Nuestro deber como Parlamento en estas próximas semanas -prosiguió- es examinar este acuerdo en detalle, debatirlo con respeto, escuchar a nuestros electores y decidir qué es lo que más nos interesa".

La líder conservadora argumentó que dar luz verde a su pacto supone "seguir adelante con la construcción de un brillante futuro de oportunidades" mientras que rechazarlo equivaldría a "regresar a la casilla de salida".

"Puedo decir a la Cámara, con absoluta certeza, que no hay un mejor acuerdo disponible" y recordó que los líderes europeos han sido "muy claros al respecto ayer" en el Consejo Europeo.

La primera ministra británica, Theresa May, anunció hoy que el Parlamento votará el acuerdo del "brexit" el próximo 11 de diciembre.

Después de días de especulaciones sobre la fecha, que solo se sabía que sería antes del receso navideño, la "premier" conservadora confirmó hoy que el conocido como "voto significativo" tendrá lugar el segundo martes de diciembre en la Cámara de los Comunes.

"El 11 de diciembre esta Cámara se enfrentará a la decisión de si desea o no cumplir con el voto de los británicos con un acuerdo que no solo responde a eso (el resultado del referéndum de junio de 2016), sino que protege los empleos", indicó May en la Cámara de los Comunes.





Defensa. Theresa May afirmó que el convenio del 'brexit' "es el mejor acuerdo" para la nación.

