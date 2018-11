Saldría Guillermo Padrés con fianza

CIUDAD DE MÉXICO

El exgobernador panista de Sonora debe pagar 140 mdp para proceso en libertad

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Luego de cumplir más de dos años en prisión preventiva sin haber recibido sentencia definitiva, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, logró que un juez le concediera seguir su proceso en libertad, pero deberá pagar 140 millones de pesos y usar un brazalete electrónico.

El juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México decretó en el caso por "lavado de dinero" que se sigue en contra del ex mandatario el pago de 40 millones de pesos, deberá presentare quincenalmente a firmar y le prohibió salir del país sin previa autorización judicial.

Sin embargo, el ex gobernador aún tiene otra deuda pendiente por 100 millones de pesos, debido a que se le sustituyó la medida de prisión en una acusación por fraude fiscal en la que se le impuso el pago de la cantidad.

Una vez que el ex gobernador cumpla con todas las medidas impuestas por el juez, podrá abandonar el Reclusorio Oriente, lugar en el que ha permanecido preso acusado de "lavado de dinero" y defraudación fiscal, únicos delitos que hasta ahora permanecen vigentes en su contra.

De acuerdo con su abogado, Antonio Lozano Gracia, al cierre de esta edición, la defensa no había sido notificado de las medidas impuestas por el juez. "Probablemente necesitaremos realizar diversos trámites, pero estamos por recibir la notificación, entonces todavía no sabemos en qué términos viene, pero desde hace un año el ex gobernador debió haber salido libre porque cumplió con los términos de ley", comentó.

Ello, debido a que el 8 de febrero pasado el juez Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales dictó auto de libertad a favor del ex funcionario, debido a que no existen elementos suficientes para mantenerlo sujeto a proceso por los mismos delitos que la Procuraduría General de la República tenía en su contra.

"Después de siete resoluciones positivas, un magistrado le volvió a dictar auto de formal prisión respecto de uno de esos delitos ['lavado de dinero'], ya nos concedieron otro amparo y se está revisando, pero sí, ya tenemos libertad aquí en la Ciudad de México porque además no es un delito por el que merezca permanecer en prisión".

Proceso

El exgobermador Guillermo Padrés Elías fue detenido:

=> El pasado 10 de noviembre de 2016.

=> Luego de que compareció voluntariamente ante el Centro de Justicia Penal federal con sede en el Reclusorio Oriente.

Caso. Hace dos años, Guillermo Padrés, fue detenido y llevado al Reclusorio Oriente.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP