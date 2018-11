En renovación del SNTE, ofrece AMLO ser juez

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, propuso a los grupos que se disputan la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ser juez para tener un acuerdo previo, a fin de llegar a una renovación de la dirigencia del sindicato magisterial.

Este lunes, el presidente electo se reunió por separado con la organización Maestros por México, cercanos a la ex líder sindical Elba Esther Gordillo, y con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por el secretario general Alfonso Cepeda Salas.

Tengo que procurar la unidad, dijo el tabasqueño a ambos grupos.

Frente al secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda, y más de un centenar de sindicalizados reunidos en un hotel de la colonia Roma en la Ciudad de México, López Obrador externó que su gobierno no va a intervenir, pero está interesado en que haya democracia sindical, puesto que no se resuelven nada con la confrontación, "con aferrarnos a lo que ya no corresponde a los nuevos tiempos, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas.

"Que podamos tener un acuerdo previo donde nosotros participemos como jueces, sin cargar los dados ni inclinarnos a nadie, sino que se cuide la voluntad de todos los maestros", externó.

Dijo que si el futuro gobierno puede ayudar, que cuenten con ellos; sin embargo, aclaró que si no hay condiciones, lo mejor para el próximo gobierno será desistir para no involucrarse en conflictos. "La idea es participar siempre y cuando haya voluntad de las partes y que estemos dispuestos a llevar a la práctica la democracia: voto secreto, la igualdad, el que no intervenga nadie extraño y sean los trabajadores los que elijan", afirmó.

López Obrador expuso que siempre ha habido un sindicalismo de Estado, pero prometió que en su gobierno no habrá línea.





Se alinean. López Obrador se reunió ayer con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP