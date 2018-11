Trump insinúa que 'brexit' le impediría 'comerciar'

WASHINGTON, EU

WASHINGTON, EU







COMENTAR

El presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó ayer que el acuerdo del "brexit", refrendado este domingo por los miembros de la Unión Europea (UE) y pendiente de aprobación en Londres, impediría que el Reino Unido pueda "comerciar con Estados Unidos".

"Ahora mismo, parece que el Reino Unido no podría comerciar con EU No creo que la primera ministra (Theresa) May quisiese eso y espero que pueda hacer algo al respecto", afirmó Trump en declaraciones a los periodistas antes de salir de viaje para un acto electoral en Misisipi, en el sur del país. El mandatario, que se ha mostrado favorable a la ruptura británica con el bloque europeo, indicó que, en su opinión, el pacto acordado este fin de semana "suena como un gran pacto para la UE".

"Tendremos que mirar seriamente sobre si al Reino Unido se le permite comerciar", agregó. Trump no ofreció detalles acerca de esos hipotéticos obstáculos ni cómo podrían afectar las relaciones comerciales entre el país y el Reino Unido.

El pacto acordado todavía debe ser aprobado por el Parlamento británico, y May anunció hoy que la votación se realizará el próximo 11 de diciembre.

Después de días de especulaciones sobre la fecha, la "premier" conservadora confirmó que el conocido como "voto significativo" tendrá lugar el segundo martes de diciembre en la Cámara de los Comunes.

Cambio

El Reino Unido dejará de ser Estado miembro de la UE:

=> El 29 de marzo de 2019.

=> Y su relación con el bloque comunitario quedará sujeta a las condiciones del llamado "período transitorio".

Viraje. "Tendremos que mirar seriamente sobre si al Reino Unido se le permite comerciar", dijo Trump.

Más de Internacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP