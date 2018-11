Mujeres marchan contra feminicidios en el país

CIUDAD DE MÉXICO

Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en al menos 11 estados se realizaron movilizaciones con la exigencia de resolver los casos de feminicidios y erradicar cualquier tipo de agresión.

Este domingo se registraron manifestaciones en Puebla, Morelos, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Hidalgo, Tabasco, Yucatán, Guanajuato y San Luis Potosí, en las que en algunos casos se clausuraron de forma simbólica las instalaciones de las fiscalías locales.

En Chihuahua, mientras diferentes colectivos exigían un alto a la violencia contra las mujeres, en la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) se recibía el reporte del hallazgo de una menor sin vida en un parque de la colonia Riveras de Sacramento, en la capital del estado.

En la Plaza de Armas del Centro Histórico de la ciudad, la Organización Justicia para Nuestras Hijas realizó una concentración en la que su presidenta, Norma Ledezma Ortega, lamentó que en el estado siga siendo un sueño lejano vivir sin violencia contra las mujeres.

En Puebla, más de 200 mujeres participaron en la marcha silenciosa convocada por el Instituto Poblano de las Mujeres y la agrupación 33 Mujeres, en protesta por las agresiones y acosos que sufre el sector en los últimos meses en la entidad.

"Por qué tan solita"; "Si no te pega, no te quiere"; "Mira cómo iba vestida"; "Para qué abre las piernas" y "Las niñas bien no dicen groserías", son algunas leyendas que se observaron en cartulinas, lonas y pancartas utilizadas durante la marcha.

En Torreón, Coahuila, colectivos feministas y familias de mujeres asesinadas y desaparecidas marcharon por las calles del centro y exigieron un alto a la violencia estructural e institucional.

Fueron alrededor de 200 personas, mujeres en su mayoría, así como niños huérfanos, quienes con pancartas y consignas caminaron por la calzada Colón hasta llegar a la Plaza Mayor, donde realizaron un pronunciamiento para recordar que en el último mes seis mujeres han sido asesinadas en la región, mientras que la reacción de las autoridades ha dejado mucho qué desear.

En Guamúchil, Sinaloa, hombres, niños y mujeres vestidos con prendas de color naranja y morado con la leyenda "Escúchame también" desfilaron por las calles.

En Yucatán, la nueva secretaria de la Mujer del estado, María Herrera Páramo, afirmó que la alerta de género tiene muchos aspectos burocráticos que no permiten que realmente funcione y cumpla su objetivo real.

En Tabasco, integrantes del Comité Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) colocaron sellos de clausura en las entradas principales de la Fiscalía General del Estado (FGE), además de una cruz con flores y veladoras en la que se exigía a las autoridades el cese a las agresiones y los feminicidios.

Silvia Guichard Moreno, integrante de la Codehutab, acusó que las autoridades no han cumplido a las tabasqueñas, y como prueba, dijo, están los 28 casos de feminicidios que se han presentado en lo que va de este año, la mayoría sin resolverse.

En Hidalgo, al grito de "mujeres vivas" y "libres nos queremos", activistas de diversas organizaciones marcharon por las calles de Pachuca, donde acusaron que 50% de las mujeres siente miedo al salir a la calle y el otro 50%, desconfianza.

En tanto, en Cuernavaca, Morelos, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio marcharon a la fiscalía del estado, donde realizaron una clausura simbólica y acusaron que en lo que va del año se han cometido 59 feminicidios en la entidad.





Decenas de madres de jóvenes asesinadas se manifestaron frente al edificio de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, y clausuraron sus instalaciones de manera simbólica. (EL UNIVERSAL)

