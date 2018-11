Las 10 curiosidades de Roma de Alfonso Cuarón

CIUDAD DE MÉXICO

La película Roma de Alfonso Cuarón aún no se estrena y ya ha generado mucha polémica

Roma es la película en boca de todos los cinéfilos y críticos luego de su exitoso circuito en festivales. Algunos incluso comienzan a señalar la nueva cinta de Alfonso Cuarón como una fuerte contendiente para los premios Oscar.

Pero ¿de qué va la trama? La historia se centra en "Cleo", una empleada doméstica que trabaja para una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México durante los años 70.

De acuerdo con la sinopsis oficial, este es el proyecto más personal del director de Gravedad.

Basándose en su propia infancia, Cuarón escribe, "una carta de amor a las mujeres que lo criaron y pinta un retrato vívido y emotivo tanto de la lucha diaria de las familias como de las jerarquías sociales", menciona la sinopsis.

La cinta no sólo es importante a nivel artístico sino que se ha convertido en centro de debate sobre la industria cinematográfica, ya que es producida por Netflix. El servicio de streaming ha convertido a esta historia en un arma para competir contra las producciones "tradicionales".

Si ya te mueres por ver Roma sentimos decirte que tendrás que armarte de paciencia. Hasta ahora se ha confirmado que la cinta, que se estrenó en cines el pasado 21 de noviembre sólo está disponible en 40 salas en nuestro país, ninguna de ellas en las grandes cadenas de cine.

Esta cantidad de salas es menor a las 57 que mostrarán la cinta en Polonia y las 50 que la proyectarán en Corea del Sur.

Nadie sabe porque las grandes candenas no incluirán a Roma en su programación, aunque se ha rumorado que fue por los requerimientos técnicos que exigía la cinta. Otra versión dice que el director buscaba donar parte de las ganancias de taquilla a la caridad, algo que no le sentó bien a los distribuidores comerciales.

Finalmente los boletos para las pocas funciones que sí se lograron dar, volaron en cuestión de minutos. Pero aún nos queda esperar al estreno de Netflix programado en unos días.

Mientras tanto, te decimos 10 curiosidades del filme.

1. Brilla en Venecia

Seguro ya viste por ahí las fotos de Cuarón posando con el León de Oro que ganó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, en la categoría de Mejor Película. El director recibió el galardón de las manos de su amigo cercano, Guillermo del Toro, quien ganó el año pasado el mismo reconocimiento por The Shape of Water.

Es la primera vez que una cinta mexicana obtiene este premio. También se convirtió en la primera cinta de Netflix en ganar en esta categoría, lo que ha reavivado la controversia sobre el servicio de streaming.

2. Netflix Vs. El mundo

Con la cinta de Cuarón, Netflix hizo las pases con el mundo cinematográfico, luego de que en el pasado Festival de Cannes se excluyeron las producciones de esta plataforma porque Netflix se negó a estrenarlas en el cine. Esto afectó a la cinta de Cuarón, ya que inicialmente sí había entrado en la selección del certamen francés.

Netflix no parará ahí, ya que planea estrenar antes Roma y The Ballad of Buster Scruggs, cinta que ganó Mejor Guión en Venecia, de manera anticipada en Estados Unidos para que ambas puedan competir en el Oscar. Incluso planea exhibirlas especialmente en Los Ángeles y Nueva York, donde residen la mayoría de los jueces de la Academia.

3. Cuarón tomó piezas de su infancia

El rol principal de "Cleo" está inspirado en Libo, la niñera que el director tenía cuando era niño. El día que Cuarón recibió el León de Oro, coincidió con el cumpleaños de Libo; "Este es mi regalo. Te cantaría Las Mañanitas, pero no voy a ofender los oídos de miles de personas", dijo Cuarón al recoger el galardón en Venecia.

4. Libo fue la primera actriz de Cuarón

Cuando Cuarón tenía 12 años, su padre le regaló una cámara Pentax. Fue entonces cuando comenzó a hacer sus primeros cortometrajes, y una de las protagonistas de estas historias fue precisamente Libo.

5. Sus protagonistas son actrices primerizas

Yalitza Aparicio y Nancy García, dos mujeres oaxaqueñas originarias Tlaxiaco, son las protagonistas de la película. Aparicio obtuvo la oportunidad de participar en el filme luego de pasar varias pruebas de casting en su comunidad y no tenía experiencia previa ante la cámara.

Para las actrices, el logró más importante no fue aparecer en la alfombra roja, sino dar a conocer la lengua mixteca, con lo que esperan que esta parte de su identidad cultural sea rescatada.

6. Yalitza Aparicio conquistó Hollywood

La actuación de Yalitza es tan buena que en redes sociales, periodistas de habla inglesa han comenzado a hacer circular un tutorial de cómo pronunciar su nombre, ya que esperan verla en más premiaciones.

7. En el set hubo una pelea… o un asalto

Durante la filmación, el equipo de Cuarón utilizó calles de la Colonia Tabacalera como locación, por lo que se cortó la circulación, con permiso de la Comisión de Filmaciones. Pero poco después el delegado Ricardo Monreal llegó al lugar y ordenó a sus subordinados que retiraran los bloqueos viales porque no había el permiso correspondiente.

Lo que siguió es un misterio. Las primeras versiones decían que el equipo de grabación había sufrido un robo. Varios medios reportaron que dos mujeres y cinco hombres fueron hospitalizados por agresiones de parte de los funcionarios y que se les robaron sus pertenencias. Sin embargo, la delegación Cuauhtémoc y la Secretaría de Seguridad Pública negaron esta versión.

8. Emma Stone felicita a Marina de Tavira

En el Festival de Telluride, Estados Unidos, la actriz Emma Stone se acercó a felicitar a Marina de Tavira por su trabajo en Roma. En la trama, Marina interpreta a una madre de tres hijos que depende de la ayuda de "Cleo" para mantener a flote a su familia.

9. El proyecto lleva 10 años generándose

Cuarón tuvo la idea inicial para Roma hace diez años y luego de Children of Men (Niños del hombre), el director quería regresar a México a filmarla, pero por cuestiones personales tuvo que postergar la grabación.

10. Fue todo un reto de producción

Para lograr que la cinta fuera auténtica, los productores tuvieron que recrear cada locación a detalle. Uno de los retos fue reconstruir la casa de la infancia de Cuarón, ya que la original había sido modificada. Se hizo una réplica exacta, hasta en los mosaicos.

Para facilitar las cosas, se creó un set con paredes y techo que podían desplazarse y dejar pasar distintas cantidades de luz, para poder cambiar el ambiente de día o de noche como se necesitara para las escenas.







