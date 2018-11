Marko Cortés pide a AMLO 'sacar las manos' de elección

MONTERREY, NL

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, exigió al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador que "saque las manos" del proceso electoral para renovar el ayuntamiento de esta ciudad, y detenga la realización del Censo para el bienestar hasta que hayan pasado los comicios extraordinarios, a fin de que no influya en la decisión de los electores.

En su primer acto como nuevo dirigente del blanquiazul, fuera de la Ciudad de México, Cortés Mendoza afirmó que estas elecciones son de la más alta prioridad para el partido, y como muestra de ello, el próximo miércoles se realizará aquí una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y sesionarán todos los comités directivos estatales, además de desplegarse en la ciudad cuadros panistas de toda la República, durante los días de campaña y el día de la elección, para impedir que les vuelvan a arrebatar el triunfo de su candidato Felipe de Jesús Cantú.

En un acto donde estuvo acompañado por el coordinador de los diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks; el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué; el coordinador nacional de alcaldes panistas, Enrique Vargas; y el vicecoordinadores de los senadores, Mauricio Kuri; Cortés inició su mensaje con una advertencia al próximo gobierno de López Obrador.

"Le decimos desde aquí y para todo México, que vamos a defender el federalismo, la soberanía de nuestras entidades, y la independencia de nuestros municipios; queremos trabajar en colaboración, pero no con sometimiento", asentó Cortés.

Pidió a los ciudadanos de Monterrey, que antes de irse a las fiestas navideñas, participen en la fiesta democrática del 23 de diciembre, y anunció que no estarán solos, pues el PAN realizará un amplio despliegue de cuadros de toda la República, durante la campaña y el día de la elección.

Ganar Monterrey no sólo representa defensa de la democracia y del voto, "también es un mensaje muy claro para el próximo gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, de que en México hay personas que pensamos distinto, que no todos pensamos y coincidimos con sus ideas, ganar aquí para nosotros va a ser mandar el primer mensaje electoral, de que no todas las personas creen como cree el próximo gobierno de Andrés Manuel".

Aquí se va a jugar la primera elección de la dirigencia nacional que me honro encabezar, y la primera en donde habrá un nuevo gobierno que tiene visos de autoritarismo, de populismo y que es hegemónico; por eso como presidente del PAN hoy le exigimos a Morena que pare ese Censo por el bienestar que está haciendo en Monterrey.

"No vamos a aceptar que se utilice la ilusión de recibir un programa o un apoyo para que influya en el proceso electoral; que se hagan las cosas bien, que dejemos que los ciudadanos decidan en libertad, que fomentemos la libre participación", clamó el panista, al tiempo de anunciar que el ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, será delegado especial del CEN para esta elección extraordinaria.

En la sede estatal del PAN, y un insuficiente salón de plenos ante la presencia de diputados locales, federales, senadores y alcaldes de la entidad y otros estados, Marko Cortés señaló en rueda de prensa, el reto para el panismo de permanecer unido, a fin de enfrentar al gobierno "autoritario, populista y hegemónico" de López Obrador, que aún antes de tener el control del poder Ejecutivo, que tendrá a partir del primero de diciembre, usa y abusa de su mayoría parlamentaria.





Prioridad. En su primer acto como nuevo dirigente del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza afirmó que estas elecciones son de la más alta prioridad para el partido.

