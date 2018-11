Libres, 224 presuntos feminicidas

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

En nuestro país los asesinatos de mujeres se incrementaron en los últimos años, pero también la falta de justicia para estos casos también, agravando más la crisis de inseguridad.

Según información obtenida a través de transparencia, hay 244 presuntos feminicidas que no han sido detenidos desde 2011, incluso cuando hay una orden de aprehensión en su contra. Jalisco es donde más se ha presentado esta situación. En total se han dado a la fuga 42 personas señaladas por matar a una mujer de manera violenta.

A esa entidad le siguen Guanajuato, con 41 casos; Sinaloa, con 29; la Ciudad de México, con 23; Tabasco, con 21; Hidalgo, con 21; Morelos, con 16; Puebla, con 14; Veracruz, con nueve; Tamaulipas, con ocho; Coahuila, con siete; Baja California, con seis; Durango, con cuatro, y Quintana Roo, con tres.

Alicia Pérez Duarte y Noroña, investigadora de la UNAM, explica que esto se debe en parte a la indolencia de las autoridades: "La cantidad de órdenes de aprehensión giradas no cumplimentadas se agrava en los delitos relacionados con violencia machista porque no les interesan. Si no les importa resolver los grandes fraudes, menos les interesa resolver el tema de una mujer que además ya calificaron como prostituta o drogadicta".

Pero además, "no hay ningún detenido. Las autoridades de la Fiscalía de Feminicidios nos dicen que sí van a trabajar, pero sólo son palabras. No nos han negado la justicia, pero si nosotros vemos que no hay un avance ni ninguna línea de investigación nos damos cuenta de que solamente nos están tomando el pelo", dice Lidia Florencio, madre de una de las miles de víctimas.

Según el sociólogo David Coronado las relaciones sociales cotidianas están basadas en la violencia, tanto en el ámbito doméstico como en el público que, al conjuntarse con aspectos como la marginación, la falta de educación y la discriminación, crean un caldo de cultivo para los feminicidios.







Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP