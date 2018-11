Si gobernadores ganan más que el presidente violan la Constitución: Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.-

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió a los diputados locales de todo el país que apliquen un plan de austeridad similar al que se llevará a cabo a nivel federal y que pongan orden en el gasto, en el endeudamiento y que se respete la Constitución porque ningún gobernador podrá ganar más que el presidente de la República.

Al emitir su mensaje para finalizar el "Foro entre legisladores en materia hacendaria", Mario Delgado, dijo que si algún gobernador gana más de 108 mil pesos mensuales, como lo estableció Andrés Manuel López Obrador, estará violando la Constitución.

"Si lo hace, estaría violando la Constitución. Por qué no empezamos por ahí, por qué no empezamos todos sumándonos a la austeridad republicana, por qué no revisamos el gasto, por qué no cuidamos cada peso que se destina, por qué no revisamos los montos de endeudamiento y eso nos va a dar mucha legitimidad y autoridad moral con la sociedad para después pedir mayores recursos", aseguró Mario Delgado.

En este contexto, el legislador capitalino explicó que si no tenemos crecimiento, los políticos se van a seguir pelando recursos cada vez menores en un ambiente de crecimiento de la violencia, de la pobreza, de la desigualdad.

"Entonces 2019 será esa gran oportunidad, por eso la austeridad es el eje fundamental para darle la vuelta a nuestra economía y que nos permita reasignar recursos a lo que verdaderamente importa", destacó.

Aseguró que ya se viene la discusión del Presupuesto para el 2019 en este contexto, normalmente es muy fácil que predominen los intereses particulares sobre el interés general, que la urgencia nos hace ponerle más énfasis que a las cosas más importantes.

"Y estamos en medio de una discusión en los últimos años de cómo nos repartimos un pastel que cada vez se hace más pequeño y la realidad es que vivimos a nivel nacional en una ficción de finanzas públicas sanas", dijo.

Consideró que el alto endeudamiento y la baja inversión, generan un crecimiento muy bajo como el que hemos tenido que no supera el 2, o el 2.5% y que es absolutamente insuficiente para lo que nuestro país necesita.

"En estos años, les digo, finanzas públicas sanas es una ficción porque por lo menos en tres años los remanentes del Banco de México fueron utilizados para compensar el saldo final de las finanzas", dijo.

En el segundo día del Foro, se llevaron a cabo de forma simultánea, cuatro mesas de análisis, en las que participaron los legisladores federales y locales de todos los partidos políticos, para exponer la problemática que enfrentan en sus entidades, y coadyuvar con propuestas en el manejo eficiente de las finanzas públicas.

En la primera, dedicada al Gasto Federalizado, los legisladores concluyeron en que la poca racionalización del gasto y la falta de transparencia en su ejercicio, ha originado un crecimiento inequitativo de los estados; por ello, coincidieron en la necesidad de modificar la Ley de Coordinación Fiscal con el objetivo de que existan reglas claras en la asignación de recursos. Sostuvieron que se debe mejorar la recaudación, aumentando las facultades y obligaciones tributarias en los estados y municipios. Asimismo, señalaron la importancia de dar transparencia a los fideicomisos y a los fondos de los ramos 23 y 25.

En la mesa 2 de Gasto Público y Política de Austeridad, los legisladores aseguraron que la política de desarrollo social debe basarse en principios de eficiencia, eficacia y seguridad; destacaron que se debe reactivar la inversión e implementar una política de austeridad que no implique una menor calidad del gasto.

La mesa 3 dedicada a los Órganos de Fiscalización y Rendición de Cuentas, recalcó dentro de sus resolutivos, la necesidad de crear una Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas que establezca una mayor coordinación entre las instituciones fiscalizadores y los entes públicos y privados, para contar con una información veraz y oportuna que permita establecer medidas de carácter vinculatorio con el sistema de procuración de justicia.

Finalmente, en la mesa 4 de Gasto en Desarrollo Social, refirieron que es importante que tanto en el ámbito federal como en el local, los legisladores vigilen que en la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se implemente una perspectiva integral que priorice las directrices de pobreza, desigualdad y la no discriminación.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, celebró la participación de los legisladores en este Foro, convencido de que marcará un antes y un después en el quehacer parlamentario. Dijo que la transparencia y la fiscalización de los recursos deben ser prioritarios en los tres órdenes de gobierno.

"Se acabó el dispendio y el derroche de recursos, se acabó la época en la que los gobernadores actuaban con absoluta opacidad, el congreso federal y los congresos locales deben asumir su autonomía plenamente, para vigilar que el ejercicio del gasto se realice de manera responsable y eficiente" concluyó.





