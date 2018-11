Amenazan con desaparecer a poder en las entidades

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El presidente de la Comisión de la Defensa Nacional en el Senado de la República, Félix Salgado Macedonio (Morena), advirtió que la Cámara Alta podría usar su facultad de desaparecer los poderes en las entidades donde los gobernadores "no se ajusten" a las políticas en materia de seguridad que impulsa la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"Aquí hay que recordarle a los gobernadores que es en el Senado donde se discute, se analiza la viabilidad de estas leyes y que somos garantes del cumplimiento de ellas. Aquel mandatario que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de poderes", dijo en entrevista.

Esto, luego de que 12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) calificaron de "inaceptable" que en materia de seguridad, el gobierno electo pretenda "subordinarlos" con la figura de los coordinadores estatales impulsados por López Obrador.

Salgado Macedonio, además, amagó con que estarán "muy atentos a la actuación de todos los gobernadores. Se los décimos para que lo sepan, porque nunca, nunca en la vida, se ha dado la desaparición de poderes en un Estado donde hay tanta violencia y desaparición y donde un mandatario no puede gobernar.

"Y en el asunto de los superdelegados, que tanto traen para arriba y para abajo, es que se les va a acabar el negocio a muchos que ponen a sus amigos y familiares como delegados de dependencias federales, ya se les va a acabar", precisó.

Los panistas calificaron como una amenaza los dichos del senador de Morena y los rechazaron: "Amenazas como las vertidas por el senador Salgado Macedonio son inaceptables y atentan de manera directa contra el espíritu del pacto federal", señalaron en un comunicado.

"El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado rechaza tajantemente las declaraciones de Félix Salgado Macedonio, respalda a los gobernadores de Acción Nacional en la demanda de construir una política auténticamente de Estado en materia de seguridad", expresó el PAN en el Senado.

El líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, corrigió a su compañero de bancada Salgado Macedonio, al decir que con los gobernadores sólo hay una relación de respeto y paz, pero no una desaparición de poderes en caso de que los mandatarios no se ajusten a los planes de seguridad del nuevo gobierno.

"Félix Salgado Macedonio es un senador muy eficaz, es un buen senador de Morena, pero no, con los gobernadores sólo hay paz, hay una relación de respeto, tienen su libertad a salvo. Como coordinador del grupo parlamentario les digo que no se preocupen, no vamos a hacer nada fuera de la ley", dijo Monreal.

Ayer en conferencia para anunciar una reducción del presupuesto 2019 en el Congreso, el también líder de la bancada morenista dijo que respetarán a aquellos mandatarios panistas que se han posicionado en contra de algunas políticas de López Obrador.

El grupo parlamentario del PRD en San Lázaro calificó las amenazas de Salgado Macedonio como "inaceptables y torpes", y llamó al gobierno del presidente electo a rectificar sus dichos.





Postura. Félix Salgado advierte que la Cámara Alta podría desaparecer los poderes en las entidades donde los gobernadores "no se ajusten" a las políticas de seguridad impulsadas por AMLO.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP