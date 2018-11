Bajan recomendaciones por motivo de quejas en CDHEC

SALTILLO

SALTILLO







COMENTAR

Aun cuando en recientes días fueron publicadas alrededor de 56 recomendaciones a través de la página de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila (CDHEC), se mantiene bajo el número de recomendaciones emitidas en el 2018, pues éstas últimas correspondieron a inspecciones realizadas en algunas dependencias donde se les recomendó atender violaciones en materia de inclusión.

Hasta la fecha se han emitido 40 recomendaciones las cuales derivan de las quejas que los ciudadanos interpusieron a lo largo de este año y el pasado.

En recientes días a estas quejas se les sumaron 56, las cuales derivaron de visitas de inspección hechas en materia de inclusión y accesibilidad de algunas dependencias municipales y estatales.

En dos días fueron emitidas estas 56 recomendaciones y publicadas en la página. A octubre de 2018, la comisión cuenta con mil 422 quejas admitidas, de las cuales 623 han sido concluidas por diversas vías. De estas quejas, dos recomendaciones se han emitido en este año. El resto de las quejas fueron resueltas por conciliación con 136, por incompetencia con 53, acumulación con 37, resueltas por procedimiento con 98, desistimiento con 72 y 25 con no ratificación. No obstante, en 171 no se acreditaron los hechos y siete fueron improcedentes. Aún cuando la mayoría de las quejas no se resuelven con la emisión de una recomendación, es bajo el número de recomendaciones en comparación con el número total de asuntos.

Cada queja tiene su propio procedimiento que varía en tiempos, no obstante, el año pasado la CDHEC cerró el año con 915 quejas pendientes por resolver para este año, las cuales correspondieron a los año 2017, 2016 y 2015.

La mayoría de las 40 recomendaciones emitidas en este año han sido por la violación al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, mientras que las emitidas por las voces de violación como secuestros, tortura o desaparición de personas son casi imperceptibles.

Cabe destacar que la mayor parte de las quejas que se presentan en la comisión son por ejercicio indebido de la función pública de autoridades de seguridad, detenciones arbitrarias, lesiones, allanamiento de morada, robo, amenaza, dilación de la justicia, privación de la libertad y tortura.

Las dependencias con más quejas son corporaciones de seguridad estatal y municipal, Policía Investigadora y agencias ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue el año pasado que la comisión cerró con cien recomendaciones por violaciones de Derechos Humanos, de las cuales más de 70 derivaron de la resolución de quejas emitidas en años anteriores. No obstante, en los primeros tres meses del 2018, la CDHEC, no había publicado una nueva recomendación hasta el mes de mayo, cuando se publicaron las primeras 11.





Avance. A octubre de 2018, la CDHEC tiene mil 422 quejas admitidas, de las cuales 623 han sido concluidas por diversas vías.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- IMP