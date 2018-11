Se amparan contra reapertura de calles

TORREÓN

El recurso se interpone contra dependencias del Ayuntamiento

Vecinos del Campestre La Rosita se amparan porque no quieren que se abra ninguno de los 13 accesos que fueron cerrados con jardineras desde 2012 por causas de la inseguridad.

Representantes de la Asociación de Colonos informaron que el amparo es contra las autoridades municipales, entre ellas Desarrollo Urbano, Tránsito Municipal, Policía Municipal y Simas por la pretensión de reabrir las calles, según la información que dio al respecto el regidor presidente de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas regidor Juan José Arellano Ramírez.

Ayer viernes en rueda de prensa encabezada por Víctor Ortega Muñoz y Jesús del Río Corrales, indicaron que "de abrir las vialidades, cualquiera de las dependencia municipales incurrirían en violación al acuerdo de Cabildo del mes de junio del 2014, fecha en que se validó el cierre del Campestre La Rosita y Residencial Santa Elena".

Tras mostrar copia del acta de Cabildo número 14, dijo Ortega que no solamente rechazan cualquier intento de abrir las calles por Paseo de La Rosita, Diagonal Las Fuentes y Saltillo 400, sino: "queremos que se incremente la vigilancia policíaca en todo el sector, porque se han incrementado los robos".

"No estamos de acuerdo en que se abra ni una ni las 13 vialidades que tenemos y todo es por temas de seguridad, es muy importante para nosotros. No queremos volver a sufrir delitos de alto impacto que tuvimos hace años. Actualmente hay robos en casas y de vehículos. No es posible que el motivo de la apertura de las calles que pretende el alcalde Jorge Zermeño sea por petición que tiene desde principios de año haciendo un vecino amigo de él y que todos conocemos".

Los representantes del sector residencial aseguran que se reunieron en la presidencia municipal el miércoles en la mañana con el alcalde Jorge Zermeño el director de Urbanismo, Aldo Villarreal que los convocaron "y se nos comunicó la decisión".

Respecto a las declaraciones del alcalde en el sentido de que se hacen en la colonia trabajos de reparación de colectores que tienen 50 años de antigüedad y por eso se podrían abrir calles, señalan que es falso.

"Para las reparaciones de colectores que se han hecho, no ha sido necesario abrir calles. Si hacemos un poco de memoria en las obras del Colector del Paseo del Lago que se cayó tres veces, no fue necesario abrir ni una sola vialidad de los accesos cerrados. Y aquí cerca a cuadra y media donde se realizaron reparaciones recientes, tampoco se abrió ninguna calle, es falso ese argumento".

Dice que ya le pidió al gerente del Simas, Juan José Gómez, que les informe qué tipo de trabajos se harán en la zona.

Dice que ven falta de comunicación entre el alcalde, su director de Urbanismo, Simas y los regidores, "estamos confundidos, pero en caso de que las autoridades insistan en abrir los 13 accesos cerrados se los impediremos. Todos los colonos estamos unidos".

Ortega Muñoz y Del Río Corrales afirman que los colonos financiaron los cierres de las colonias, los estudios de impacto vial que se hicieron en 2012.

Expresaron que el año pasado, colocaron varias boyas en diferentes lugares del sector, en las que gastaron 250 mil pesos. "Y a inicios de la actual administración nos las retiró Aldo Villarreal y por más que le hemos pedido que no las devuelva, no ha hecho caso".





el siglo de torreòn / Fernando Compeàn

Opción. Colonos del Campestre La Rosita se ampararon ante una eventual apertura de las calles cerradas en el 2012. El amparo es ante el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna 1547/2018.

