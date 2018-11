FGE espera solicitud para colaborar en caso de Humberto Moreira

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

PIEDRAS NEGRAS, COAH







COMENTAR

Tras la reapertura de una investigación en contra de Humberto Moreira Valdés, ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional y ex Gobernador de Coahuila, por autoridades españolas, la Fiscalía General del Estado de Coahuila manifestó que hasta el momento no han recibido ninguna solicitud de colaboración.

"En cuanto la recibamos, desde luego, conforma a la ley tendremos la obligación de desahogar los datos o medios de prueba que nos soliciten, a través de esa colaboración", manifestó Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Seguir leyendo: FGE espera solicitud para colaboración en caso de Humberto Moreira

El funcionario estatal refirió que no han solicitado información sobre la investigación que realizan de forma conjunta las autoridades de España en contra de Humberto Moreira. (SIGLO COAHUILA)

Etiquetas: HUMBERTO MOREIRA

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...

- MD