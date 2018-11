Lamentan falta de investigación a HMV

TORREÓN

El futuro coordinador general del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, lamentó que sean las autoridades de otros países las que investiguen el caso de Humberto Moreira, exgobernador del Estado, y no las autoridades de la entidad o de México.

Fue la semana pasada cuando se dio a conocer que, a más de dos años de que la justicia española archivara provisionalmente el caso Humberto Moreira, el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz accedió a reabrir la causa en su contra por presunto lavado de dinero y posibles vínculos con grupos criminales, según reportes de la prensa ibérica.

"Es lamentable que en Coahuila y en México no pase nada y en el extranjero estén investigando estos temas. Yo creo que hay pendientes todavía que Humberto Moreira tiene que responder y que tiene que darle la cara a los ciudadanos", dijo el futuro funcionario.

Manifestó que no es sorpresa el hecho, "están pendientes, no se ha dado respuesta a muchas cosas. No sólo tiene que ver con la deuda, sino con el saqueo del Estado, el tema de la reapertura de las investigaciones en el extranjero tiene que ver con evidencias de desvío de recursos y lavado de dinero en distintas zonas en otros países el dinero de los coahuilenses".

Dijo que si la justicia en aquel país o si las pruebas a nivel internacional apuntan hacia la necesidad de una investigación, seguramente se abrirán investigaciones

"Con toda la responsabilidad del mundo no es un tema del Gobierno federal ya se aprobó la semana pasada la Ley de la Fiscalía, viene un fiscal autónomo que tendrá que hacer su trabajo y si hay denuncias en la Fiscalía, la Fiscalía tendrá que darle seguimiento y tendrá que fincar responsabilidades si hay pruebas sólidas para hacerlo".







