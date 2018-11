Iniciarán registro de autos 'chocolates'

GÓMEZ PALACIO

Tendrá un costo de dos mil 600 pesos y contará con seguro de daños, chip y engomados

A partir del próximo sábado 1 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, comenzará con el registro de vehículos de procedencia extranjera; las unidades que no estén registradas para el mes de marzo de 2019, serán retirados de la circulación.

Al respecto Francisco Javier Castrellón Garza, secretario de Seguridad en la entidad, informó que desde el año 2014 existe un acuerdo emitido por la Secretaría de Seguridad Pública para registrar los vehículos de procedencia extranjera con la intención de mantener un control en materia de seguridad en ese tipo de unidades.

Agregó que actualmente en el estado hay más de 100 mil unidades ilegales que circulan en la entidad, de las cuales 35 por ciento son de la región Laguna de Durango.

"Realizamos una modificación del acuerdo de 2014 para mejorar sustancialmente ese registro, y quiero destacar que no es proceso de regularización, porque no nos compete; no es un tema que esté en contra de la disposición federal en materia hacendaria o de las misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes o Economía.

Lo que buscamos en la Secretaría de Seguridad Pública es brindar una certeza jurídica y seguridad a los habitantes de Durango, al saber quiénes son los propietarios de estas unidades", dijo el secretario.

Comentó, además, que actualmente no existe un registro de propiedad de estas unidades, las cuales en muchas ocasiones son empleadas para cometer delitos, de ahí la importancia de crear un padrón donde se tendrá registro de quién es el auto, quién los maneja, dónde vive el propietario, a qué se dedica y para qué es empleado el auto.

Agregó que otro objetivo es que los propietarios de las unidades llamadas "chocolates" cuenten con alguna garantía de pago, en caso de que participen en choques, ya que dijo, actualmente ese tipo de vehículos no paga impuestos, ni tiene alguna garantía que se les pueda retirar para infraccionarlos.

"A veces los conductores de estos autos generan daños en los vehículos nacionales y no responde ni con la unidad, ahora les vamos a pedir que cuenten con un seguro de daños a terceros, el cual conseguimos a un costo muy accesible y que tiene cobertura hasta por 750 mil pesos", comentó el secretario.

Las unidades que se registren obtendrán un chip de localización, con el que, además, de estar monitoreados por satélite para su localización en caso de robo, también puede ser detectado en alguno de los 12 arcos ubicados en el estado.

Además, las unidades a registrarse serán revisadas en Estados Unidos para descartar que cuenten con algún pendiente en el vecino país, de donde proceden la mayoría de los autos ilegales.

El costo total del registro en el padrón es de dos mil 600 pesos, el cual incluye el chip de localización, las láminas o engomado de circulación y el seguro de daños a terceros por la cantidad de 750 mil pesos.

Los módulos para el registro de vehículos se colocarán el próximo 1 de diciembre en las instalaciones de la Expo Feria de Gómez Palacio, donde se recibirán los documentos por modelo del vehículo y día, ya que se designarán ciertos días para cada modelo a registrar, esto con la finalidad de evitar largas filas.

Finalmente, el secretario comentó que será hasta el próximo mes de marzo que podrían implementar los operativos para retirar de la circulación a los autos no registrados en el padrón.





Padrón. Durango contará con padrón de autos "Chocolate" a partir de diciembre próximo.

