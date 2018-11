Mantiene España veto a acuerdo de brexit

MADRID, ESPAÑA

El presidente Pedro Sánchez ratifica en redes la oposición al borrador de la negociación

El Gobierno español mantiene su veto al acuerdo entre la UE y el Reino Unido para hacer efectivo el "brexit" porque asegura que no se defienden los intereses de España y no le sirven las últimas declaraciones hechas por la primera ministra británica, Theresa May.

Así lo aseguraron fuentes españolas durante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Cuba.

A su llegada a La Habana, Sánchez publicó un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, en el que ratificó la oposición al borrador del acuerdo sobre el "brexit" porque las negociaciones relativas a Gibraltar "permanecen lejanas".

No sirvió para acercar posturas la conversación que el pasado miércoles mantuvo con May y, según las fuentes españolas, las declaraciones de la primera ministra británica efectuadas ayer tampoco le sirven.

Ayer, May aseguró que el acuerdo definitivo sobre el "brexit" está "al alcance" tras pactar el borrador de una declaración política que asegura un "comercio sin fricciones" en el futuro.

Respecto a la negociación con España sobre Gibraltar dijo que se ha trabajado de forma constructiva con el Gobierno español y con el del Peñón y quiere que continúe.

"Pero fui absolutamente clara en que la soberanía británica de Gibraltar será protegida y en que la futura relación (con la UE) que acordemos debe funcionar para la familia del Reino Unido al completo", agregó.

Las fuentes del Gobierno español insistieron en que Sánchez ha sido muy claro y que mantiene su oposición, y consideraron "impensable" que el acuerdo salga adelante sin el apoyo de todo los socios comunitarios.

La oposición es tanto a la declaración política como al acuerdo de salida porque España, según aseguraron, "no se siente cómoda con ninguno de los dos", ya que no defienden sus intereses.

