La política no le es

Alejandro Tommasi no descarta ingresar a la política porque de esa forma podría auxiliar a quien lo necesite

el siglo de torreón

Enviado Ciudad de México

El actor Alejandro Tommasi no descarta ingresar a la política en un futuro, y es que le interesa ayudar a la gente.

"Hace tiempo me ofrecieron contender por un cargo público, sin embargo, en ese momento yo estaba muy ocupado, pero si me interesa porque me gustaría estar en contacto con el pueblo, apoyar a las personas.

"Por ejemplo, en este momento tengo muchísimo trabajo y no podría hacer nada en la política. Yo creo que los compañeros que aceptaron unirse a ésta fue porque no tenían trabajo en la música o las novelas", dijo.

Alejandro atendió a El Siglo de Torreón en el foro 15 de Televisa San Ángel, en donde se graba la nueva temporada de Por amar sin ley. Ahí habló de su personaje en la historia y de sus proyectos, además recalcó que tiene fe en Andrés Manuel López Obrador.

"Siento que Andrés Manuel está bien intencionado, en lo que no confío es en cómo quedan las arcas del país y en las negociaciones que se están haciendo en la cuestión energética. Creo que es ahí donde el próximo presidente debe poner los ojos; creo que se ha enfocado más en el petróleo cuando tenemos tantos otros recursos naturales que podemos aprovechar".

Mientras descansaba de las grabaciones en una silla de utilería, el histrión externó que ha tenido un año muy gratificante lleno de cine, teatro y televisión.

"Hice alrededor de 10 películas, justo en breve rodaré una en Houston, Texas. Estuve en la obra, La dama de negro y ahora justo estreno otra que es Capricho. Ha sido un año de mucho trabajo en el que también recibí las llaves de la ciudad de Guatemala".

En cuanto a la próxima temporada de Por amar sin ley, Tommasi dijo que vendrá más fuerte y presentará casos más apegados a la situación que atraviesa el país.

"Está muy bien planteada esta nueva historia, seguramente sorprenderá a los televidentes. Todavía no sabemos cuándo se estrenará por el canal Las estrellas", dijo.

En la trama, encarna a "Nicolás Morelli", el padre de "Roberto" (José María Torre). Dijo que es un personaje que está disfrutando bastante.

"Es un hombre muy fiestero. Vive en una asilo de ancianos y la verdad es que le gusta estar ahí. Se enamora de una mujer que no le da entrada y eso hace que él esté más pendiente de ella.

"Ella hará un viaje y entonces "Nicolás" se irá a vivir con su hijo un tiempo", externó. El actor dijo que su personaje hará todo lo posible para que el de Torre siente cabeza.

"'Roberto" es vividor, le gustan mucho las mujeres, sin embargo, "Nico" quiere que ya se case y qué mejor que con 'Victoria' (Altair Jarabo)".





el siglo de torreón / Aldo Magallanes

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP