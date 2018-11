'Independiente' causa revuelo

SALTILLO

No se aprobó la orden del día conforme a lo citado en la Ley orgánica del Poder Legislativo

La pugna por la renuncia del diputado Edgar Sánchez, quien ganó una curul por el Partido Unidad Democrática de Coahuila, y busca convertirse en independiente, continúa en el Congreso Local, al quererse integrar a la Junta de Gobierno, mientras que el PAN lo rechaza por no cumplir con el procedimiento.

Ayer, la sesión del Congreso Local fue suspendida de forma sorpresiva por el Presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio García Villa, al indicar que no se aprobó la orden del día conforme a lo citado en la Ley orgánica del Poder Legislativo, esto desencadenó el enfado de diputados del PRI, quienes gritaban, sin éxito, que se reanudara la sesión.

La orden del día debe aprobarse en reunión previa de la Junta de Gobierno, que en este caso se realizó el lunes, pero al no asistir Marcelo Torres del PAN, Emilio Alejandro de Hoyos UDC Y Benito Ramírez Rosas del Movimiento de Regeneración Nacional no hubo quórum. Sólo asistió Jaime Bueno, del PRI, Claudia Ramírez del PRD y Edgar Sánchez, independiente.

El líder de la fracción panista, Marcelo Torres Cofiño indicó que Sánchez no se pude integrarse dado que su partido UDC no ha aceptado la renuncia, mientras que el priista, Jaime Bueno indica que basta con el acuse de recibo, pues no se le puede obligar a permanecer donde no quiere estar.

En el artículo 55 de la Ley Orgánica se indica que se consideran diputados o diputadas independientes aquellos que dejen de pertenecer al partido político que los postuló y se declaren independientes, debiendo presentarse en este segundo caso la aceptación de su renuncia por el partido político que los postuló.

Para la validación de los acuerdos tomados en la Junta de Gobierno, como es la orden del día, el artículo 57 indica que deberán aprobarse por mayoría de votos de los integrantes que se encuentren presentes, tomando en consideración el voto ponderado, y se suscribirán por los que hayan estado presentes en la sesión respectiva.

Al inicio de la décima segunda sesión Juan Antonio García Villa dijo "es obligación de la presidencia de la Mesa Directiva mantener la legalidad en el cumplimiento de la ley. Como formo parte de la Junta de Gobierno, con el carácter de Presidente de la Mesa Directiva, doy testimonio de lo sucedido el día de ayer que no hubo quórum en la integración de la orden del día para la sesión convocada para este miércoles". Continuó e indicó que ante la posibilidad de una ruptura en la legalidad y en ejercicio de la obligación del Presidente de la Mesa Directiva suspendía la sesión.

El legislador panista se apoyó en la fracción tercera del artículo 48 de la Ley orgánica que indica como obligación del presidente convocar, abrir, clausurar, suspender o aplazar por causa justificada las sesiones del pleno. "Invito a la Junta de Gobierno a que sesione para aprobar la orden del día y se mantenga dentro de la legalidad", dijo el diputado ante el disgusto de los diputados.

Los legisladores priistas manifestaron su indignación, pero el diputado se limitó a decir "la sesión no se puede abrir" y se paró de forma abrupta. La sesión se aplazó y no se fijó fecha.

Al suspenderse, la Junta de Gobierno integrada por los líderes de las fracciones del Congreso, se reunieron en el Palacio Legislativo, pero no se informó que llegaran a un acuerdo.

En el artículo 64 de la Ley Orgánica indica que la Junta de Gobierno estará integrada por las y los coordinadores de los grupos parlamentarios constituidos conforme a lo dispuesto en esta ley. Las y los diputados de los partidos políticos que no hayan formado grupo parlamentario, podrán participar con voz, pero sin voto en la Junta de Gobierno.

El priista y líder de la Junta de Gobierno, Jaime Bueno, hizo un llamado para regresar a la sesión.





Protestas. La sesión se aplazó y no se fijó fecha.

