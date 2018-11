Arctic Monkeys encabeza el festival Pa'l Norte

CIUDAD DE MÉXICO

Habrá rock, pop, indie, ska, electrónica, reggae, cumbia, jazz y hasta reggaetón

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Arctic Monkeys, Kings of Leon y Santana lideran el cartel oficial de la edición 2019 del Festival Tecate Pal' Norte, considerado uno de los encuentros musicales más importantes de dicha región del país. La euforia se desató en redes sociales luego de que el 'line up' fuera develado por los organizadores bajo el lema "Siempre poderoso y ascendente".

Rock, pop, indie, ska, electrónica, reggae, cumbia, jazz y hasta reggaetón son los géneros que protagonizarán el festival a realizarse el viernes 22 y sábado 23 de marzo del próximo año en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

A la gran fiesta regiomontana también se sumarán las bandas A Day to Remember, The 1975, Good Charlotte, The Hives y Snow Patrol, según la página oficial.

La música electrónica tendrá fuerte presencia esta edición con las participaciones de Alan Walker, Jonas Blue, Kungs, 3LAU, Guy Gerber, Pete Tong, Damian Lazarus, Samantha Ronson, The Wookies, George Fitzgerald y Midnight Generation.

Nicky Jam y Karol G serán quienes pongan a bailar con su ritmo urbano, mientras que La Sonora Dinamita pondrá el toque cumbiero. Para los que gustan del género alternativo podrán disfrutar de las actuaciones de Los Blenders, Titán, Bengala, Camel Power Club, Centavrvs, Primavera Club, Allison y Odisseo. En la línea indie destacan los mexicanos Little Jesus, Porter, Reyno, Siddhartha, Ximena Sariñana, Serbia y Tessa Ia, además de la banda estadounidense Lany

Sonará también el jazz de la Tokyo Ska Paradise Orchestra y de la agrupación mexicana La Garfield; el ska de Inspector; el hip hop de Juan Pablo Vega, Charles Ans, Residente y Nach; y el reggae de los Afrobrothers y Dread Mar I.

Los escenarios además se iluminarán ante el rock de Los mesoneros, The Zombie Kids, Cuarteto de Nos, Café Tacvba, Los Caligaris y el proyecto colectivo Rock en tu idioma sinfónico II.

Se manejarán tres tipos de boletos. Estarán a la venta a partir del 30 de noviembre a las 11:00 horas por el sistema Ticketmaster, especificaron los organizadores.





Música. Arctic Monkeys encabezara el festival que se realizará el próximo 22 y 23 de marzo de 2019 en el Parque Fundidora, de Monterrey, Nuevo León.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP