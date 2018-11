Putin podría reunirse con el príncipe heredero saudí en el G20

MOSCÚ, RUSIA.-

El príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, señalado por la CIA como quien ordenó la muerte del periodista Jamal Khashoggi, podría reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al margen de la cumbre del Grupo de los 20 (G20), anunció hoy el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Esto no se puede descartar, no sé qué van a discutir, aunque no se puede excluir un intercambio de opiniones; pero es obvio que los dos coincidirán allí (…) así que, de una forma u otra, tendrán la oportunidad para conversar”, dijo Peskov al comentar el posible encuentro entre Putin y el príncipe para debatir la situación del mercado petrolero

Indicó que Rusia está observando de cerca los movimientos en los precios del petróleo, pero se negó a comentar si Moscú tomará alguna medida, según la agencia local de noticias Sputnik.

Otras fuentes señalan que además de la situación del mercado petrolero, Putin y el heredero de la corona saudita podrían hablar acerca del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido el pasado 22 de octubre dentro del consulado saudita en Estambul, Turquía.

El ministro saudita de Energía, Jaled al Faleh, confirmó el lunes pasado que el príncipe heredero asistirá a la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, a celebrarse el 30 de noviembre y el primero de diciembre, en el marco de una gira que realizará, sin especificar qué países.

El presidente estadounidense Donald Trump informó la víspera que se encontrará con el príncipe saudita, cuando ambos coincidan en la cumbre del G20.

El anuncio se produjo poco después de que restó importancia a la posible implicación de Salman en la muerte del periodista, quien fue asesinado por un grupo de agentes sauditas, algunos de ellos cercanos al príncipe heredero.

“Puede que nunca se sepan todos los hechos que rodearon el asesinato de Khashoggi", dijo Trump y argumentó que, tanto si el príncipe estuvo involucrado como si no, la relación bilateral es demasiado importante como para castigar más duramente a Arabia Saudita.

El mandatario estadounidense también planea reunirse en Buenos Aires con sus colegas Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia, a falta de que la Casa Blanca confirme el resto de su agenda en Argentina.





