Argentina cumple

México cae por segundo partido consecutivo con idéntico marcador ante la Albiceleste

Los delanteros Mauro Icardi y Paulo Dybala saldaron su cuenta pendiente con el gol en Argentina, que le repitió la dosis a México, al vencerlo ayer 2-0 en un partido amistoso.

El capitán del Inter de It alia anotó recién a los dos minutos en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. Dybala, quien milita también en Italia pero en la Juventus, amplió a los 85.

Para ambos delanteros fueron sus primeros goles con la casaca albiceleste.

En otro amistoso jugado el viernes también ganaron los albicelestes por 2-0.

Icardi le ganó la carrera al defensor Gerardo Arteaga y definió cruzado de zurda ante la salida del arquero Jesús Corona.

La "Joya" Dybala, que ingresó por Icardi para jugar los últimos minutos del partido, firmó en la red un contragolpe iniciado por Giovanni Simeone.

Estaba previsto que este fuera el último de los compromisos del interinato de Lionel Scaloni, quien tomó el mando de la Albiceleste tras el mundial de Rusia. Pero al parecer será ratificado en el cargo en las próximas semanas luego que otros entrenadores con más pergaminos declinaran el ofrecimiento de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

México, en tanto, cerró también el ciclo interino del entrenador brasileño Ricardo Ferretti --con un saldo de cinco derrotas en seis partidos. En su caso la despedida es definitiva ya que el "Tuca" Ferretti regresa como técnico a tiempo completo del club Tigres.

Aunque todavía no es oficial, el argentino Gerardo Martino estaría por tomar las riendas del Tri tras finalizar su contrato con el Atlanta United de la MLS en diciembre.

Mientras los futbolistas argentinos jugaron con mayor entusiasmo, ya que suponen que Scaloni continuará, para sus rivales lo importante está por venir. Sin sus mejores cartas, como Javier "Chicharito" Hernández, su goleador histórico, e Hirving Lozano, la gira por Argentina sirvió para que varios jugadores jóvenes de la liga mexicana pudieran mostrarse.

En Argentina debutó el arquero Paulo Gazzaniga, de 26 años, que nunca jugó en el fútbol argentino y desarrolló su carrera en Europa, donde milita en el Tottenham inglés.

El guardameta despejó al tiro de esquina un cabezazo con destino de gol de Jesús Gallardo a los 68 minutos, en la jugada más clara de la visita en el partido.

En 2019, Argentina tendrá como compromiso más importante la Copa América en Brasil, cita en la que espera regrese el capitán Lionel Messi. Por su parte, México disputará la Copa de Oro de la Concacaf.

'Sí, hay problemas económicos'

José de Jesús Corona lo revela, hay problemas internos en la Selección Mexicana de Futbol, entre jugadores y directivos. El portero reveló que hay ciertas diferencias "económicas" que han desgastado el trato entre los líderes y los federativos.

"Sí, hay ciertas diferencias económicas que esperemos se arreglen lo antes posible. Pero aquí estamos, dando la cara", dijo Corona al término del juego donde México cayó ante Argentina. Sobre los resultados negativos en la gira ante Argentina, afirmó que hay que ver hacia adelante, "lo positivo es que los jóvenes se mostraron, jóvenes que tienen gran presente y futuro".

El portero espera que haya mesura en las críticas. "La gente que realmente sabe de futbol comprende para qué sirven estos dos juegos. Inicia un nuevo proceso mundialista y hay que analizar. Algunos de estos jugadores inician su carrera en Selección y hay que darles tiempo".

Sobre el partido, el portero de Cruz Azul mencionó: "Se hizo la diferencia en la primera jugada del partido, no hay que olvidar que te enfrentaste a una potencia mundial, ellos tiene una oportunidad y no te van a perdonar".

Sobre su futuro en la Selección Nacional, dijo: "Mientras me sienta bien futbolísticamente estaré a las ordenes; se me hizo raro que me llamaran, pensé que se llamaría a jóvenes, pero vengo a sumar, para mí es un honor".

35 MIL espectadores acudieron al estadio Malvinas Argentinas, de la provincia de Mendoza.

La selección de futbol de México cerró el año 2018 con una nueva derrota, luego que su similar de Argentina le repitió la dosis de 2-0, en partido amistoso disputado en el estadio Islas Malvinas.

