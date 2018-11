Acusan que el narco sobornó a García Luna

NUEVA YORK, EU

Zambada dijo que entre 2006 y 2007, los Beltrán Leyva pagaron 50 mdd al exfuncionario

NUEVA YORK, EU







COMENTAR

Jesús "El Rey" Zambada aseguró haber entregado a Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, dos maletas con al menos 6 millones de dólares para comprar su protección para el tráfico de drogas.

En su quinto día como testigo en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, celebrado en Estados Unidos, el capo afirmó que entre 2005 y 2006, se reunió en un restaurante con Óscar Paredes, el abogado de su hermano Ismael "El Mayo" Zambada, y con quien en ese momento era el encargado de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

El primer soborno, de 3 millones de dólares, fue entregado para que García Luna nombrara como jefe de la Policía en Culiacán, Sinaloa, a un hombre comprado por "El Mayo".

El segundo soborno, testificó Zambada, fue en 2007, cuando García Luna ya era Secretario. En esa ocasión, estimó, en la maleta había entre 3 y 5 millones de dólares.

Zambada también dijo que entre 2006 y 2007, los hermanos Beltrán Leyva pagaron 50 millones de dólares al ex funcionario para la protección de su organización delictiva.

El capo mexicano también señaló que pagaron "algunos millones de dólares" a un "un caballero de nombre Regino", ex funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el DF.

El abogado de Zambada, se refería a Gabriel Regino García, ex subsecretario de la SSP del DF.

El ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y el ex subsecretario de ese sector en la Ciudad de México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador afirmaron que es falso y una difamación lo dicho en el juicio contra "El Chapo" por Jesús "El Rey" Zambada de que fueron sobornados por el Cártel de Sinaloa.

En una carta, García Luna afirmó: "Es mentira, difamación y perjurio a mi persona que cualquier individuo, policía o grupo delictivo me haya entregado algún bien económico o material en cualquier momento de mi desempeño público o privado", manifestó.

"Nunca tuve contacto ni recibí a personas vinculadas con la actividad delictiva. Mi actividad se limitó al desempeño de mi responsabilidad oficial, hay registro de videograbación de todo el tiempo que estuve en el cargo, de las personas que ingresaron a la secretaría y registro documental de mi agenda personal con todas las reuniones que sostuve dentro y fuera de la oficina", manifestó la tarde de este martes Genaro García Luna en una carta en la que adjunta documentos.

En su respuesta, García Luna adjuntó documentos en los que el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, le reconoce su destacada labor en el combate al narcotráfico y su contribución estratégica a la seguridad internacional, y le entrega la Medalla al Mérito, categoría Excepcional, en la ciudad de Bogotá.

Gabriel Regino afirmó que "es completamente falso que haya recibido algún soborno bajo alguna circunstancia", por parte de algún integrante o abogado de un miembro del crimen organizado y subrayó que él colaboró en la detención de cinco ex integrantes del Cártel de Sinaloa. Insistió en que no hay ninguna evidencia de las acusaciones de Zambada y resaltó que, por el contrario, "nosotros detuvimos a las cinco personas que intentaron atentar contra José Luis Santiago Vasconcelos (ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada)". (Con información de Reforma y Agencias)





Se defiende. "Es mentira, difamación y perjurio a mi persona", respondió el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Más de Nacional

... Anterior Siguiente ...

- IMP