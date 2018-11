La casa de papel se lleva el Emmy

CIUDAD DE MÉXICO

La serie española fue la gran triunfadora de la gala de entrega de los premios

La serie española La casa de papel ganó el Premio Emmy 2018, galardón que reconoce a lo mejor de la televisión en el mundo y que incluyen las series emitidas por las plataformas de streaming.

Con su incorporación al catálogo de Netflix, la producción de Atresmedia, se convirtió en la primera serie española en obtener ese reconocimiento en la categoría de Mejor Drama.

El creador de la serie, Álex Pina, así como la directora de ficción de Atresmedia, Sonia Martínez, recogieron el galardón en la ceremonia que se llevó a cabo la noche del lunes en Nueva York, Estados Unidos.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión nominó a 44 producciones de 20 países para la edición 46 de los premios en 11 categorías.

Los reconocimientos se repartieron en su mayoría en Europa, pues de las 11 categorías, nueve se las llevaron programas de ese continente, una fue para Estados Unidos y una para Chile.

En esta edición, México regresa con las manos vacías, pues en Mejor Telenovela, donde competía Paquita la del Barrio, las verdades bien cantadas, se la llevó Ouro Verde, de Portugal.

En Mejor Comedia, en la que estaba nominada la serie Club de Cuervos, el galardón se le entregó a Nevsu, de Israel, mientras que en Mejor Programa No Guionizado de Entretenimiento, donde competía Top Chef México, ganó Did You Get The Message?, de Bélgica.

Ana Claudia Talancón, Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño y Mariana Seoane fueron algunos de los actores mexicanos que acudieron a la gala de premiación.

Ganadores

Fueron los afortunados en recibir el premio:

=> Mejor Interpretación Femenina: Anna Schudt en Ein Schnupfen hätte auch gereicht (Alemania).

=> Mejor Programa no Guionizado: Did You Get The Message? (Bélgica).

=> Mejor Serie de Formato Breve: Una historia necesaria (Chile).

=> Mejor Interpretación Masculina: Lars Mikkelsen en Ride Upon the Storm (Dinamarca).

=> Mejor Programa de Prime Time de Habla no Inglesa: El Vato (Estados Unidos).

=> Mejor Comedia: "Nevsu" (Israel).

Galardón. El actor Tony Shalhoub (c) posa junto al guionista español Alex Pina (i) y la productora ejecutiva Sonia Martínez (d).

