Graves, tres bebés por bacteria en HG

TORREÓN

TORREÓN







COMENTAR

Se confirmó un brote por estafilococo en el Hospital General de Torreón que afectó a tres bebés de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y cuyo estado de salud se reporta como grave.

Otros ocho niños que no contrajeron la infección fueron trasladados mediante servicio subrogado al Hospital Infantil por lo que de momento no se están aceptando ingresos en UCIN, según informó Francisco Javier Dorantes, director de la clínica.

"Se hicieron los cultivos y salió estafilococo, aquí quedaron tres, ellos están graves. Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales son pacientes de bajo peso o que tuvieron dificultad respiratoria cuando nacen. Se les da antibióticos, de acuerdo a lo que salió en los cultivos", agregó.

Dijo que una vez que termine la contingencia se realizarán lavados exhaustivos, se procederá a la fumigación y nuevamente se harán pruebas de cultivo de bacterias para determinar si se reabre la unidad.

Los estafilococos son el nombre común de las bacterias del género Staphylococcus y las especies que se asocian con más frecuencia a las enfermedades en humanos son el estafilococo aureus y el estafilococo epidermis, que suelen contraerse por el contacto con objetos contaminados o por contacto de piel a piel.

El brote es coincidente con la certificación de Prevención y Control de Infecciones (PCI) que acaba de recibir el hospital por parte del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud federal y que busca reducir el riesgo de infección en pacientes, personal y visitantes durante los procesos clínicos y no clínicos relacionados.

También se presenta cuando la clínica terminó su contrato con Farmacias del Rosario y reporta menos del 50 % de medicamentos, además de que en recientes días se habían suspendido las cirugías porque "ahora que hizo frío, tuvimos un ausentismo de 25 a 31 enfermeras, no hubo clases, no les recibieron a los niños en las guarderías, entonces ¿cómo puedo operar?, no sé si les dieron licencias, nada más dejamos la sala para urgencias", dijo Dorantes.







Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP