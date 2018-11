Verdades y Rumores

Cuentan las lenguas de doble filo que si la segunda administración del panista Jorge Zermeño no fue tan fácil y tersa como la primera de hace 20 años, la tercera que comienza a partir del 1 de enero resultarán aún más complicada. Y no es tanto por lo que pueda ocurrir en el proceso de entrega-recepción, que para el alcalde será apenas “un corte de caja”, aunque los futuros regidores de Morena ya dijeron que quieren meter la nariz para husmear y no dejar pasar detalles. No, las complicaciones se pueden derivar de un hecho que los subagentes disfrazados de matracas azules nos reportan. Resulta que varios ediles panistas que van para la siguiente administración están planeando un acto de rebelión a penas arranque el año que consistiría en renunciar a su partido para convertirse en regidores “independientes”.

Esto significaría un duro revés para don Jorge quien no sólo no contaría con la mayoría en el Cabildo como todos los alcaldes, sino que tendría que soportar el “fuego examigo” que de la nueva composición del ayuntamiento se derive, ya que dicen que esa es la intención de esta jugada. Incluso corren versiones de que algunos de los ediles que renuncien al PAN podrían integrarse a las filas de Morena, tal y como ya lo hizo el diputado federal Luis Fernando Salazar, quien tiene varios alfiles metidos en la próxima administración y que piensa usar sus posiciones para colocarse como fuerte aspirante a la alcaldía de Torreón en tres años. Cuentan que dentro del PAN la disputa estará fuerte porque quien quiere ser el candidato es el diputado local Marcelo Torres, aunque también se oye que Zermeño buscará pelear por la vía legal para poder reelegirse por un tercer periodo consecutivo aunque también hay versiones que apuntan a que el actual jefazo de la comuna quiere volver a contender por la gubernatura en 2023. De ser así, un tercer período no estaría necesariamente reñido con esta aspiración. Pero más allá de eso y volviendo al asunto de los independientes que pudieran sumarse a la causa de Morena, dicen los subagentes que esta estrategia la están siguiendo los del partido del futuro preciso en varios ayuntamientos del país con la intención de pintar de vinotinto la mayor cantidad de municipios que puedan. La otra estrategia que siguen es buscar cuadros bien posicionados de otros partidos para presentarlos en las elecciones como sus abanderados. Si la jugada les sale, al rato vamos a estar como en los años 30, cuando un solo partido gobernaba en todo el territorio nacional.

Y ya que hablamos de asuntos municipales, ha llamado la atención en los últimos días el uso de las famosas “fake news” para golpear al gobierno municipal zermeñista. Una de ellas fue supuestamente el alcalde no había asistido al desfile conmemorativo del 20 de Noviembre porque andaba una vez más de vacaciones en quién sabe qué lugar del mundo. El detalle curioso es que los fabricantes de estas “noticias” ya no tienen empacho alguno en utilizar la imagen de medios de comunicación debidamente establecidos para cubrir su guerra sucia alterando imágenes de notas para hacer ver que dicen otra cosa. Vaya que la falta de escrúpulos no conoce límites cuando de llenar de lodo al contrario se trata. Lo más extraño de este asunto es la finalidad que persiguen los que pagan por estas “informaciones”, porque todo esto cuesta, no es de a gratis, ya que no estamos en estos momentos en campaña y además todo mundo anda saliendo del Buen Fin y preparándose ya para las fiestas decembrinas. Tal vez los hacedores de estas “fake news” estén engañando a alguien en los partidos contrarios al del actual alcalde o, por qué no, a integrantes resentidos del PAN, porque la efectividad de dichos “servicios” es bastante dudosa. En fin. Ya lo dicen por ahí, en estos tiempos es mejor no creerse todo lo que circula por la web y pensar dos veces antes de compartir un contenido.

Ahora que los gobiernos estatal de Coahuila y municipal de Torreón ya se pusieron de acuerdo no sólo para lanzar un solo operativo de seguridad y hasta presentar un panel de estadísticas delictivas bajo un solo criterio, no todo es miel sobre hojuelas como parece. Y es que nuestros subagentes que responden a la clave ultrasecreta “Super Agente 86” nos comentan nuevamente las autoridades ministeriales están reportando menos datos de los que debería conocer el respetable sobre algunos hechos delictivos. Por ejemplo, dicen que en uno de los recientes asaltos a tiendas de conveniencia los ladrones actuaron con suma violencia al grado de ultrajar a una mujer que trabajaba en el establecimiento y meter en el congelador a otro de los dependientes. Estos detalles no son menores y las autoridades deberían informarlos con oportunidad para que los encargados de los establecimientos tomen las debidas precauciones y las policías mejoren el patrullaje en los alrededores para disuadir a los delincuentes.

De la Urbe de Adobe nos llegan reportes de que el exalcalde Oscar Pimentel está por regresar a la primera línea de la arena política. Como recordará usted, memorioso lector, don Oscar fue presidente municipal de la Peronera Capital allá por los años de 1999 y 2002, cuando en Torreón gobernaba Salomón Juan Marcos y Zermeño ya había terminado su primera administración. El sucesor de Pimentel fue nadie más y nadie menos que Humberto Moreira, quien de la alcaldía saltó a la gubernatura de Coahuila y hoy está bajo los reflectores internacionales por el caso que se sigue en España y Estados Unidos. Pues bien, se espera que don Oscar haga su reaparición como director del Implan de Saltillo, luego de la salida de Ariel Domínguez como titular de este organismo. Entre las gestiones que se recuerdan -y muy bien- de Pimentel como alcalde está la de haber allanado el camino para la semiprivatización del servicio de agua potable, y recientemente se movía como consultor privado.

Muy curioso el fenómeno que se está dando en Lerdo, y es que cada vez son más los valientes que se creen capaces de contender por la Presidencia de Lerdo, misma que ya se disputan a 9 meses de que concluya la actual administración de la presidenta María Luisa González Achem, la que al parecer a algunos se les estaría haciendo eterna. Dicen los subagentes disfrazados de encuestadores que lo que estaría llevando a pique la popularidad de la munícipe tiene mucho que ver con que estaría haciendo oídos sordos a sus asesores políticos, quienes ya no saben qué hacer para que deje de cometer errores, ya que no escucha recomendaciones, se pelea con todo el mundo y descuida aspectos importantes. Cada día crecen los señalamientos de que tendría a algunos funcionarios intocables y que no dan la debida atención a los ciudadanos además de que algunos se estarían pasando de vivos (con o sin permiso) para meter a sus empresas como proveedores de la administración. Las quejas y reclamos han provocado que incluso el primer caballero del municipio y esposo de doña María Luisa, Ramón Rivera, haya salido una y otra y otra vez a defenderla en redes sociales ante señalamientos que considera mal intencionados y cizañosos, tanto así que la cetemista y quien estuvo muchos meses al frente del PRI en el estado, Anavel Fernández, le habría sugerido por la misma vía que no se enoje y que el pueblo tiene memoria (por lo que no sabemos si el comentario es de apoyo o una advertencia). Total que con tantos señalamientos varios actores políticos de Lerdo, algunos de la actual administración ya hasta pusieron casas de gestoría porque ven que los días de la presidenta estarían contados, al menos eso creen. Uno de ellos sería el síndico y por siempre aspirino a la alcaldía, Dimas López, quien ya hasta dijo que las condiciones en las que está Lerdo no están como para que la presidenta piense en una reelección... Que de hecho sí la piensa y es más, segura está de que volverá a ganar la silla el próximo año.







