The Rasmus los lleva al 'paraíso'

Pasaron dos años para que The Rasmus volviera a llevar a sus fanáticos mexicanos a su "paraíso" musical.

La banda finlandesa regresó este lunes a México, ofreciendo en Monterrey el primero de cuatro conciertos de su gira Dark Matters Tour.

La cita fue en el recinto Escena del centro de la ciudad, sitio en el que se dieron cita miles de fanáticos, la mayoría con playeras de la agrupación.

Caras conocidas podían verse entre la multitud de fieles admiradores que han seguido a la banda desde que saltaron a la fama en este país en 2003.

Minutos después de las 21:00 horas, la oscuridad se hizo presente para que la banda irrumpiera en el escenario, entonando First Day of My Life, tema de su álbum Dead Letters.

Lauri Ylönen, Aki Hakala, Pauli Rantasalmi y Eero Heinonen ofrecieron una retrospectiva musical con éxitos de sus distintos discos, desde Into hasta Dark Matters.

“¡Monterrey es grandioso regresar!”, exclamó Lauri desatando los alaridos de los presentes.

Paradise fue uno de los temas más recientes que interpretaron, primer sencillo de su último material, que fue bien recibido por la audiencia.

En un set acústico, la banda aprovechó para contar anécdotas, como recordar que en su última visita a ese recinto, en junio de 2016, una pareja de fans se comprometió en el escenario, y ahora al reencontrarse, les hicieron saber que ya contrajeron matrimonio.

Los éxitos como F-F-F-Falling, Livin’ in a World Without You e In My Life llegaron para dar paso a la aclamada In The Shadows.

La banda regresó al escenario con una intervención del bajista Eero, quien interpretó en español Feliz Navidad.

La velada concluyó con Wonderman y Sail Away, no sin antes prometer que regresarían pronto, incluso posiblemente el próximo año.





