Aclara 'Pau' lo que dijo de Donald Trump

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

El pasado fin de semana Paulina Rubio se presentó en el evento Las que mandan, que tuvo lugar en Los Ángeles.

Ahí, la hija de Susana Dosamantes causó revuelo por un comentario que hizo sobre Donald Trump.

"Arriba las mujeres. Arriba las que mandan. Donald Trump we love you. We love you Donald Trump", dijo la cantante en el escenario.

Como suele ocurrir en redes sociales, las personas critican a los famosos y esta vez algunos usuarios le reprocharon a Rubio el supuesto apoyo al presidente de Estados Unidos.

Por tal motivo, la mañana de ayer, la intérprete de Lo haré por ti aclaró que su comentario fue hecho a manera de sarcasmo.

"A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente, y mi opinión al respecto no ha cambiado", escribió Paulina en su Instagram.

Los fans de hueso colorado de la cantante sabían que ella se había expresado en tono de burla ya que efectivamente la ex Timbiriche se ha mostrado en repetidas ocasiones en contra de las acciones de Donald Trump.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, la llamada "Chica dorada" externó que uno de sus deseos es que Donald quisiera a los latinos.

Paulina promueve actualmente el sencillo Suave y sutil, escrito por Xabi de La Oreja de Van Gogh.

El tema viene incluido en su más reciente producción discográfica de nombre Deseo.

La artista prepara una gira con la que recorrerá varias ciudades de México.





Concierto. Paulina Rubio formó parte del evento, Las que mandan, que se llevó a cabo en la Unión Americana. (ARCHIVO)

Etiquetas: paulina rubio

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP