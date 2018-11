Mando siente respaldo por coordinación

TORREÓN

El director de Seguridad Pública Municipal de Torreón, Primo Francisco García aseguró que se siente respaldado por la coordinación que se da con las fuerzas policiales del Estado y destaca que "vamos con buenos números en general con motivo del 'Buen Fin', si acaso 10 detenciones por hechos poco relevantes".

Señala que con la incorporación de 150 nuevos elementos policiacos que salieron de la academia y se graduarán este jueves, se fortalecerá la tarea de tal forma que se darán buenas cuentas al final de este año, pues en diciembre termina su función de un año al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y no sabe si continuará. "Esa decisión no está en mí, pero sí me gustaría dar buenos números".

Primo García estuvo junto con el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara; el coordinador regional de Seguridad Pública, Adelaido Flores y un representante del Mando Especial, Jesús Arévalo Espinoza, en la presentación de los avances del operativo Laguna Fuerte, Segura y en Paz".

"Yo me siento respaldado en el marco de la coordinación que se está dando y me siento con una gran responsabilidad con la ciudadanía pues todas las acciones se están dando para cumplir bien y dar buenas cuentas. Yo considero que van bien las cosas, la policía ha cambiado mucho para bien, ustedes lo pueden ver como está la vigilancia de los policías en la ciudad, el trato que se da".

Informa que los 150 nuevos cadetes se incorporan este jueves a las filas de la Dirección de Seguridad Pública. "Ahorita nos están ayudando en centros comerciales".

Dice el jefe policiaco que en comparación con las incidencias que se registraron el año pasado en la edición del "Buen Fin", este año bajó en un 50 por ciento.

En estos días especiales de fuerte movimiento comercial, el trabajo de los policías preventivos se ha centrado en los centros comerciales, así como en los corredores de las zonas de restaurantes y también en las colonias.

Señala que se trabaja con otras corporaciones policiacas estatales y se han logrado buenos resultados.

Espera que a mitad de semana "tengamos ya los números precisos de las acciones que se dieron en general, las personas detenidas y el apoyo que recibimos del sector comercial y restaurantero por el trabajo realizado





