Volverá Morrisey

Tras su exitosa presentación en el Festival Vive Latino 2018, el cantautor británico Morrissey regresará a la Ciudad de México para ofrecer dos conciertos en el Auditorio Nacional, los días 22 y 23 de noviembre.

El artista regresa a México como parte de su gira global para promocionar su nuevo álbum Low in High School, así como su disco recopilatorio This is Morrissey, que fue lanzado el 6 de julio. La primera vez que Morrissey se presentó en el Auditorio Nacional fue en marzo del 2000, como parte de su gira "Oye, Esteban", que también fue su debut en México.

Considerado uno de los grandes iconos de la industria musical en el mundo, Morrissey inició su carrera en los 80.





Cantará en el Auditorio Nacional en unos días.

