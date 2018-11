Zverev, el 'Tumbagigantes'

LONDRES, INGLATERRA

El alemán de 21 años vence a Djokovic en la final de la Copa Masters de tenis

A pesar de derrotar a Novak Djokovic en sets corridos para ganar la Copa Masters con tan sólo 21 años de edad, Alexander Zverev sabe que mantener el ritmo del serbio no será sencillo.

Zverev obtuvo el mayor título de su carrera al sorprender con un triunfo e 6-4, 6-3 para convertirse en el campeón más joven del último torneo de la temporada desde que Djokovic obtuvo el primero de sus cinco cetros hace una década, también con 21 años de edad.

"Dios mío", dijo Zverev, quien también se convirtió en el primer alemán en ganar el certamen desde 1995. "He ganado uno (título de fin de temporada). Él tiene cinco. Él ha ganado, no sé, 148 campeonatos más que yo. Así que no toquemos ese tema por ahora. Espero que me vaya bien, pero hay que relajarnos un poco".

Djokovic, número uno del mundo, intentaba igualar el récord de Roger Federer de seis títulos, pero sufrió el mismo destino del suizo, quien cayó con Zverev en las semifinales en el O2 Arena.

A Djokovic no le habían quebrado el saque en todo el certamen, hasta la final. Zverev lo hizo una vez en el primer set y tres veces en el segundo, para completar el triunfo con un espectacular revés en la línea.

"Existen muchas similitudes en cuanto a nuestras trayectorias, nuestras carreras", dijo el serbio, quien puso fin a una sequía de dos años sin cetros de Grand Slam al ganar Wimbledon este año, antes de sumar el 14to de su carrera en el U.S. Open. "Ojalá me pueda rebasar".

Ambos comenzaron el partido mostrando el mismo nivel que les valió triunfos en sets corridos en las semifinales del día previo, y los dos retenían su saque sin muchas complicaciones.

Fue Djokovic, quien había perdido apenas dos de sus últimos 37 partidos y había vencido a Zverev en la ronda de todos contra todos, quien comenzó a sentir la presión después de cometer dos errores consecutivos con su derecha para perder su primer servicio del torneo para colocarse abajo 5-4.

Los aficionados ovacionaron de pie al alemán antes de sacar para el set, lo que pareció inspirarlo. Logró tres ases consecutivos para sumar tres puntos para el partido, y concretó en el segundo después de que Djokovic volviera a quedarse largo con su derecha.

"Cometí demasiados errores no forzados", dijo el serbio. "Desde el 4-4 del primer set, mi juego se vino abajo".

Zverev incluso comenzó a ganar los peloteos más largos, un área en la que Djokovic generalmente domina. Un duelo de 26 golpes le dio al alemán un punto de quiebre en el primer juego del segundo set y, aunque Djokovic lo levantó, Zverev ganó otro prolongado intercambio poco después para tomar ventaja de 1-0.

Más temprano, los estadounidenses Mike Bryan y Jack Sock se salvaron de un match point en el tiebreaker decisivo, para superar a los franceses Pierre Hughes Herbert y Nicolas Mahut por 5-7, 6-1, 13-11, en la final de dobles.







