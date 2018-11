Coinciden en un escenario, pero no se hablan

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

Thalía y Paulina Rubio cantaron en un evento, jamás se les vió juntas

El concierto "Las que mandan" en el Forum de Inglewood California, se celebró con éxitó con la participación de Paulina Rubio, quien pronunció un extraño "Donald Trump te queremos", fallas de sonido en la presentación de Thalia y una entrega total a Paquita la del barrio, Yuridia y Gloria Trevi.

El pasado sábado ante más de 17 mil asistentes se efectúo el promovido concierto "Las que mandan" que logró aglutinar las actuaciones de Thalia, Natti Natasha, Paulina Rubio, Yuridia, Mariachi Divas, Paquita la del barrio y Gloria Trevi, quienes actuaron en ese orden.

Para muchos una actuación conjunta de la añeja rivalidad entre Thalia y Paulina habría sido la nota del dia, pero esta no se dio ni compartieron escenario y todo volvió a quedar en manos de sus fans que competían por gritar quien era mejor.

Hasta Paulina, la llamada "Chica dorada", en un momento de su actuación hizo una seña de guardar silencio a un grupo que no dejaba de gritar "Thalia, Thalia".

Fue precisamente Paulina Rubio la que sorprendió en su actuación cuando después de gritar "arriba las mujeres!, arriba las que mandan" dijo en inglés "Donald Trump te queremos", una expresión que confundió a muchos de los presentes, sin abundar más nada para después gritar "arriba los latinos".

Muchos de los asistentes criticaron esa expresión y no se diga en redes sociales al decir que no aclaró si ella sola lo quiere, si habló a nombre de los latinos o a nombre de las cantantes que participaron en el concierto.

Sin una foto general de todas las cantantes que habría sido representativo del concierto "Las que mandan", el evento concuyó con el común denominador de que todas hablaron del empoderamiento femenino necesario en estos tiempos.

El concierto de casi cuatro horas y en donde el promedio de actuaciones fue de 30 minutos para cada una, lo inició Thalia quien apareció entre el publico en la parte trasera y avanzó por los pasillos portando un baston de selfie.

Durante su trayecto se oía la grabación que fue trending en redes sociales "Estan ahí? Me oyen, me sienten, me escuchan", mientras que sus fans intentaban acercarse para saludarla causando un caos momentáneo.

"Bienvenidos esta noche será mágica, única", expreso Thalia. "Esta noche es un lujo estar en este escenario lleno de mujeres ambiciosas, fuertes, poderosas que lo único que queremos es hacerlos felices", señaló.

Thalia entonó con playback Desde esta noche su éxito al lado de Maluma, quien no estuvo presente pero que poco importó a sus seguidores que entonaron el tema al tiempo que la cantante era acompañada por un grupo de bailarinas.

En momentos en que cantaba junto a Natti Natasha se presentó una falla en el equipo de sonido y ambas siguieron interpretando su canción No me acuerdo a capela, lo que causó extrañeza por el esfuerzo que hicieron ambas por entonarse.

Otras canciones que interpretó Thalia, quien portaba un vestido color amarillo con aberturas, fueron Amor a la mexicana, Piel morena y A quien le importa.

Por su parte y ya en solitario la joven colombiana Natasha, quien es considerada una de las cartas fuertes femeninas del reggaetón cantó Criminal y Sin pijama.

Despues siguió Paulina Rubio, quien apareció con vestimenta y cabellos dorados y en momento se mostró como toda una rockera tocando guitarra eléctrica y entonado éxitos como Ni una sola palabra, Lo hare por ti y Yo no soy esa mujer.

Por su parte, la sonorense Yuridia impactó con su gran voz al cantar muchos de sus éxitos como Ya te olvide, Una noche de copas, Amigos no por favor, Te equivocaste, Inevitable y Como yo nadie te ha amado.

Después siguieron con un par de canciones el Mariachi Divas que entonó La bamba y Guadalajara y después acompañó a Paquita la del barrio, lo que provocó risas y celebraciones por sus canciones de amor y contra ellos.

La última en salir fue Gloria Trevi. Cantó Doctor psiquiatra, El recuento de los daños, Pruébamelo, Con los ojos cerrados, Ellas soy yo y Me lloras.





fotografías tomadas de redes sociales

Cantan sus hits. Paulina Rubio y Thalía formaron parte del evento, "Las que mandan", que tuvo lugar en EU.

