Difícil calificar a AMLO de izquierda

El politólogo chileno, Juan Carlos Gómez Leyton, visitó Torreón para impartir un seminario en la UA de C

La crisis política que vive México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que califica como progresista; el no rompimiento del presidente electo con los grupos de poder que han dominado históricamente el país, y la esperanza que representa para las izquierdas latinoamericanas el próximo sexenio, son algunos temas que el politólogo chileno, Juan Carlos Gómez Leyton, abordó con El Siglo de Torreón, en entrevista.

En las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UA de C donde impartió un seminario, el doctor en Ciencias Sociales y Política por la Flacso concedió una entrevista a El Siglo de Torreón, para hablar sobre lo que se vislumbra será el nuevo Gobierno federal.

´¿Qué podemos esperar del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se dice que es el primer gobierno de izquierda en México?

Es difícil poder calificar al de AMLO como de izquierda, ser de izquierda es ser de un sector político social que busca la transformación de la sociedad capitalista existente y creo que ese objetivo no está presente ni en López Obrador, ni en Morena, sino que ellos buscan lograr volver a lo que fue el nacionalismo revolucionario de la primera época del PRI en los años 30,40 y 50 que posteriormente eso derivó hacia otras formas.

Ahora, si entendemos que es un gobierno opositor a las políticas neoliberales, si entendemos que es un gobierno opositor a las formas como condujo el país el PAN y el PRI de 2000 en adelante, uno podrá pensar que sí es un gobierno que está a la izquierda de ellos, pero no busca una transformación radical, sino que va a hacer políticas de corrección de elementos del neoliberalismo actual, de un neoliberalismo corregido con un progresismo limitado.

´¿En ese contexto, cómo será este gobierno progresista?

El progresismo de López Obrador va a ser relativamente limitado, constreñido, fundamentalmente por la acción de los poderes fácticos que rigen hoy en día a la sociedad mexicana y me refiero a los poderes del empresariado, a los hombres de negocio de México, estoy hablando también del poder del sector que tiene injerencia en el poder político que son los narcotraficantes.

´¿El Plan de Seguridad y el Consejo Asesor son indicativos de esa continuidad que menciona?

Sí. Hemos visto más políticas de continuidad que de ruptura. Si uno analiza el Plan de Seguridad Nacional recién lanzado en el cual se prometía no utilizar a las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, para la contención del orden público o si tú quieres la contención del crimen organizado, y hoy día aparece la construcción de una nueva forma policial que es la Guardia Nacional que es la utilización de la Policía Militar, del Ejército y de la Marina como también de la Policía Federal, estamos diciendo que hay una modificación, pero es continuidad de lo otro.

Por otro lado, está el tema de los asesores, el comité de asesores indudablemente que estos señores...¿No eran la 'mafia del poder'? (risas) Ahora esa 'mafia del poder' de la noche a la mañana se transforma en asesores, consejeros del poder político que va a subir, eso también le genera restricciones al gobierno de López Obrador.

´Quienes votaron por Andrés Manuel esperaban este rompimiento con los 'poderes fácticos'. ¿Qué consecuencias puede traer su continuidad en el poder?

Yo creo que ahí hay un tema que va quedar así como en la incertidumbre, pero lo que más temo es que eso genere desconfianza en los propios electores de Morena, que quienes hayan apoyado en su momento a AMLO se sientan defraudados en el correr del tiempo y la profunda crisis política, que de ninguna manera ha sido superada por la elección de López Obrador, se profundice.

´¿Cómo se percibe a México con el triunfo de López Obrador, en América Latina?

En el momento de la derrota, de los fracasos de los gobiernos progresistas de AL me refiero fundamentalmente: Argentina, Brasil, Ecuador, Chile y otros, miran con mucha esperanza a López Obrador, porque lo ven como un hito que pueda marcar una contención de los avances de la derecha (…) miran con buenos ojos que una alternativa no neoliberal ganara en México, eso alimenta la idea de que el éxito que tenga Lopez Obrador pueda revertir estos procesos que se viven en la región hacia la derecha, la izquierda latinoamericana presta mucha atención a lo que hace López Obrador y lo mira con esperanza.

´¿A qué atribuye el "freno" a los gobiernos progresistas de AL?

Tienen que ver con una cierta detención del proceso de cambio. Escribí un artículo hace algunos años que anunciaba que se producía un estancamiento del proceso de cambio y no se avanzaba más allá de lo que se hizo en las primeras administraciones, luego entraron en una especia de inercia y administrar lo que habían logrado. Esa detención, provoca la capacidad de reorganización, restablecimiento y reagrupamiento de las derechas en AL, y que puedan generar un enfrentamiento que les permitan recuperar el poder.

´¿Hubo otros factores?

Hubo otras cosas que no se hicieron para avanzar. Tienes que derrotar el poder de los sectores que dominan la economía, desestructurar, terminar con el extractivismo devastador de la naturaleza de los proyectos mineros. Eso no lo hicieron los gobiernos, más bien pactaron con los exceptores; cuando tú pactas con la derecha, gana la derecha, cuando pactas con el empresariado, gana el empresariado, no gana otro sector

Un segundo problema no atendido por los gobiernos fue el tema de la corrupción. Lo que debió haberse hecho es fórmulas de frenar la corrupción o no permitir que sus partidarios, militantes y funcionarios cayeran en la corrupción. Estoy seguro porque así todo lo muestra, que el presidente Lula Da Silva no es un corrupto directo, pero lo que no hizo fue frenar la corrupción que estaba dándose en Petrobras a partir de esta empresa, Odebrecht.

El tercer elemento es que no supieron manejar situaciones significativas para la clase media. La clase media en AL es bastante retrógrada, reaccionaria, y cuando ve que sus privilegios, por muy pequeños que sean, se ven en peligro van a buscar inmediatamente a un sector que los proteja.

´Ahorita mencionaba que en México hay una grave crisis política. ¿Qué pasaría si Andrés Manuel no cumple con las expectativas de la sociedad que lo apoyó y se agudiza esta crisis?

Yo diría que ojalá se agudice al máximo para que se pueda provocar un estallido social, revolucionario, necesario para hacer el cambio. Sin revolución no hay cambios. El López Obrador de hoy no es el del 2006, ni el que gobernó la Ciudad de México, y ha cambiado no para hacer la ruptura, sino administrar una crisis que podría darle ciertas salidas, pero todavía no vemos cómo le va a hacer cuando mantiene políticas de continuidad.

´Muchas personas dicen que AMLO y Morena son el nuevo PRI. ¿Usted qué opina?

López Obrador es un viejo priista, uno nunca debe olvidar eso, está formado en el PRI, claro con una posición democrática porque luchaba contra los poderes del PRI que le impedían llegar a ciertos lugares; por eso creaba espacios para él levantarse como una corriente específica… ahora él creó Morena y Morena no es nada sin él.

Yo siempre digo: Argentina y México toda su vida no van a poder desprenderse, del justicialismo de los peronistas en Argentina, y ustedes del priismo. Son estructuras de larga duración, el PRI tiene más de 88 años, eso crea una estructura de funcionamiento.





