Le pone su toque a 'Dumbledore'

Cuando Jude Law se reunió con J.K. Rowling para encarnar una versión más joven de "Albus Dumbledore", ambos discutieron cómo reconstruir al personaje tan querido por los fans de "Harry Potter".

Law pasó una tarde tomando notas de Rowling, quien le habló de la vida de Dumbledore antes de que éste se convirtiera en el hechicero más poderoso del mundo.

El actor británico se fue con un voto de confianza de la afamada autora, aliviando algo de la presión sobre sus hombros.

"Cuando la jefa dice 'me gustas', eso te da algo de consuelo", dijo Law sobre Rowling, guionista de la precuela de "Harry Potter" basada en su libro de 2001 Fantastic Beasts and Where to Find Them (Animales fantásticos y dónde encontrarlos).

"Uno no puede evitar meterse en algo así, hacer un papel como este, sin un sentido de responsabilidad, sin un temor por decepcionar a alguien. Pero cuando el creador te muestra el pulgar de aprobación eso es una bendición".

"Dumbledore" era un maestro titular de Hogwarts en la serie de "Potter" conocido por su pelo canoso, su barba larga y su amplia toga. Fue interpretado por Michael Gambon tras éste heredar el papel de Richard Harris, quien murió en el 2002.





Personaje. La versión cuarentona de Law usa un traje de tres piezas y lleva el pelo castaño.

