Desde los foros de Televisa, David Zepeda habla de su trabajo en la próxima temporada de Por amar sin ley

el siglo de torreón

Enviado Ciudad de México

A David Zepeda no le quita el sueño trabajar en alguna producción norteamericana. Él está contento en su país, sobre todo en fechas recientes que ha protagonizado varios melodramas y además ha impulsado su carrera de cantante.

"Llegué a Televisa hace 10 años y desde entonces no he parado de trabajar. Soy el más feliz haciendo telenovelas. Es un gran compromiso realizarlas ya que se requiere de mucha tensión y entrega a la hora de encarnar un personaje", dijo.

El Siglo de Torreón acudió a Televisa San Ángel, en donde se graban un sinfín de programas y novelas. En el foro 15, se "cocina" la próxima temporada de Por amar sin ley en cuyo elenco destaca David. Ahí el actor ofreció una entrevista exclusiva.

Zepeda recordó con una sonrisa que el pasado 31 de mayo se presentó en el Teatro Nazas de la Comarca Lagunera con el montaje producido por Omar Suárez, Por qué será que las queremos tanto.

"Amo Torreón. Las mujeres son muy hermosas, es más, se me hace que mejor me regreso y me consigo una novia allá. Siempre que viajo me gusta comer los alimentos típicos de donde voy y por supuesto probé las gorditas", reveló.

A casi dos meses de que termine 2018, Zepeda externó que ha recibido bastantes bendiciones. Espera cerrarlo con broche de oro al lado de sus seres queridos.

"Estoy viviendo una etapa maravillosa. Apenas había terminado de hacer La doble vida cuando José Alberto Castro me buscó para hacer Por amar y sin ley y quién diría que ya vamos por la segunda temporada.

"Además de eso, continuó cantando y con salud, que sin ésta no se puede hacer nada. A nivel personal ya deseo que lleguen las fiestas para estar con mi familia".

En cuanto a la nueva temporada de Por amar sin ley, el nacido un 19 de septiembre dijo que confía en que sorprenderá a los televidentes.

"Vamos a presentarles una historia más redonda, más sólida y con casos más intensos. Además, no podrá faltar el amor como en la vida misma", aclaró,

Sobre su personaje, "Ricardo Bustamante", Zepeda comentó que sufrirá ciertos cambios en su manera de actuar.

"Durante la primera temporada lo vimos pelear por el amor a sus hijos y por el amor a 'Alejandra' -Ana Brenda-; ahora permanece el amor hacia ella, sin embargo, muchas circunstancia van a cambiar el rumbo de su vida".

De acuerdo con otros medios, el melodrama ha generado interés hacia la carrera de Derecho, algo que emociona a David.

"Yo soy abogado y qué bueno que se sumen personas que deseen ayudar a la gente porque finalmente el trabajo del abogado es ése. Es un honor que la gente nos haya seguido en la primera temporada, esperemos que con la segunda superemos expectativas".

Adelantó el actor que varios histriones se han integrado a Por amar sin ley como Kimberly Dos Ramos, Marisol del Olmo y Arturo Carmona.

"Vienen más personajes nuevos. El productor José Alberto Castro ha incluido a grandes figuras que vendrán a darle vida a personajes muy complejos".

David Zepeda comentó que por ahora no hay fecha para la llegada al Canal Las Estrellas de la siguiente entrega de Por amar sin ley.

"Muchas gracias a toda la gente de La Laguna por el apoyo que le han dado a la novela. Pronto les diremos cuándo llegarán los próximos capítulos".

Curriculum

Algunas novelas de David son:

=> Por amar sin ley.

=> La doble vida de Estela Morales.

=> Tres veces Ana.

=> Hasta el fin del mundo.

=> Mentir para vivir.

Trabajador. David atendió a El Siglo de Torreón en el foro 15 de Televisa San Ángel, sitio al que muchos llaman "La fábrica de sueños".

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...

- IMP