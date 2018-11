Flujo migratorio sube 25 % en Coahuila

SALTILLO

El Instituto Nacional de Migración en Coahuila (INM) informó que tras la aplicación de la nueva política de migración del Gobierno de Estados Unidos, el flujo migratorio en Coahuila ha incrementado en un 25 %.

De acuerdo al delegado, Alberto Porragas, el incremento obedece también al tránsito de la Caravana de Migrantes que pasa por el país. "Respecto a la política implementada por el gobierno de Estados Unidos hizo que se acelerara el paso de migrantes con un incremento del 25 %".

Señaló que existe posibilidad que quienes integran la Caravana se desglosen en pequeños grupos y pasen por Coahuila.

"El flujo normal de migrantes en el estado nos dice que existe la posibilidad de que se desbanden de su caravana y lleguen a este estado", dijo.

En relación a los menores no acompañados, Alberto Porragas dijo que se tienen oficiales protectores de la infancia que pertenecen al INM, los cuales atenderán esta población mediante retornos asistidos hacia sus lugares de origen.

Alberto Porragas manifestó que en caso de detectar que los migrantes trasladándose en vehículos particulares, serán asegurados y trasladados al Instituto Nacional de Migración.

"Nosotros tenemos la instrucción por parte de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración de checar el tránsito ilegal de quienes se suban a vehículos particulares, de carga y sobre todo al tren que tiene dos empresas en Coahuila", dijo.

Señaló que para evitar los riesgos habrá que detectarlos y asegurarlos.

Javier Díez de Urdanivia, presidente de la CDHEC, resaltó que, aunque se encuentran preparados para recibir el contingente que integra la Caravana de Migrantes, hasta la fecha no ha sido confirmado que los integrantes hayan llegado en pequeños grupos. "No creo por lo que hemos visto en las noticias. Estamos preparados, pero no hemos confirmado esa información de que pequeños grupos hayan pasado por aquí en cuanto a la Caravana", dijo.





