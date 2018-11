Denuncian presunto mal manejo de Fonden

TORREÓN

Los programas federales del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se aplican en la colonia Santiago Ramírez en forma política, mediante líderes que benefician únicamente a los simpatizantes del PRI y no a todos los habitantes que fueron afectados en el sector, denuncian públicamente regidoras del PAN.

La situación ha sido denunciada en diversas ocasiones por ciudadanos de este sector de la ciudad y ayer fue hecha pública por las regidoras Elizabeth Pérez Alemán y Thalía Peñaloza Vallejo, quienes exhortaron a la fracción de regidores del PRI a que les acompañaran al lugar para que constataran esta situación, pues el recurso baja a través del gobierno de Coahuila, que es de su afiliación política.

Peñaloza, además, llamó al coordinador general para el Gobierno federal en el estado de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, a que revise a quiénes se entregan los programas, dada la cercanía del cambio de administración en el país, a fin de que se entreguen los apoyos a las personas que fueron afectadas por la contingencia derivada de las lluvias.

"El Fonden no se entregó completo y ahora el Programa de Empleo Temporal, de Sedesol, que llegan cuando hay contingencias, se contrata a la gente de la misma colonia para que ayude con diversas actividades y se les paga, pero ya comenzaron a pagar y no se benefició a todo el sector, ellos eligieron a unos sí y a otros no, es ahí donde decimos que manejan los programas a su antojo, porque no convocaron a todos, hay gente que también necesita el apoyo y los clasifican con un color", comentó la regidora.

Refirió que los colonos tuvieron que anotarse en la plaza, con quienes serán regidores del PRI en la próxima administración.





Contingencia. Los regidores discutieron sobre el "manoseo" de los programas sociales federales.

