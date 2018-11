Como todo buen culebrón de televisión ochentero, la trama del caso Humberto Moreira sigue dando de qué hablar y el más reciente capítulo patrocinado por la Justicia española dicen que ha puesto nervioso no sólo al exgober Profesor sino también a varios personajes que fungieron como colaboradores del investigado durante el sexenio antepasado. Cuentan que lo primero que ha generado desconcierto entre los integrantes de la clase política vinculada al primer Moreirato es el hecho de que las autoridades ibéricas ya están actuando en colaboración con las autoridades estadounidenses en el caso, algo que hasta ahora no se había presentado. La reactivación del caso en la Madre Patria se da a partir de los testimonios recogidos por los fiscales españoles en diciembre de 2017 ...

De voz del extesorero Javier Villarreal y el empresario Rolando González Treviño, quienes enfrentan sendos procesos judiciales en San Antonio, Texas, por travesuras cometidas en la administración estatal 2005-2011. Coincidentemente, en las mismas fechas en las que se llevó a cabo la entrevista con ambos personajes, los fiscales del Tío Sam reactivaron la búsqueda del exgober interino Jorge Torres López, quien se encuentra prófugo de la justicia norteamericana dentro del mismo expediente, lo que da a entender que mientras España va contra don Humberto, Estados Unidos va contra don Jorge. Pero la cosa no para ahí. El extesorero estatal en sus declaraciones comenzó a soltar la sopa de todo el presunto esquema de contrataciones que se armó para sustraer recursos del erario estatal que ante el dispendio señalado sólo pudo mantener flujo a través de la contratación de créditos que inflaron la deuda a los niveles en los que todavía se encuentra. Don Javier menciona que el secretario particular del exgober fue quien se quedó al frente de las firmas que habrían servido para el enjuague, y que posteriormente se convirtió en diputado local. Se trata de Francisco Tobías, quien actualmente está al frente del Cecytec en Coahuila. El otro mencionado por Villarreal es el operador de operadores David Aguillón, exsecretario de Gobierno y actual presidente de la Fundación Colosio, quien habría puesto también compañías para las triangulaciones. Ambos personajes hasta ahora han permanecido en silencio. Los subagentes dicen que con las comisiones que envíen los españoles a San Antonio para recabar más pruebas y testimonios saldrán más nombres en esta trama que ya parece interminable. No le cambie.

No importa qué partido gobierne en Torreón, el tema de los pasivos siempre causará controversia. Así quedó ayer demostrado durante la sesión de Cabildo en la que se analizó y sometió a votación el dictamen de las cuentas de octubre. Como en una especie de déjà vu pero con los colores invertidos, la síndica de vigilancia, Dora Elia Salinas, puso el dedo en el reglón de este polémico rubro, como en su momento lo hicieron Natalia Virgil y Gabriela Casale cuando ocupaban la silla fiscalizadora del Cabildo torreonense. Este asunto no es el primero en el que se demuestra que nada es verdad y nada es mentira, todo depende... de la trinchera desde la que se mira. Ya ha pasado lo mismo con el tema de la nómina municipal, con su eterna tendencia a engordar, o las prioridades en materia de obra pública y las frecuentes fallas en el Simas, sólo por mencionar algunos casos. Lo más curioso de todo es que los argumentos de quienes lanzan los dardos como de quienes los responden son los mismos en las administraciones dominadas por el tricolor que en las dominadas por el blanquiazul. Hasta parece que existe un guion que se intercambian entre sí cuando hay cambio de colores en el ayuntamiento. Al final parece que eso de la alternancia es más un mito que una realidad en los hechos. Ojalá nos equivoquemos.

En donde dicen que se está fraguando un enjuague parecido al de Torreón con la renovación tecnológica del alumbrado público es en el municipio de San Pedro que gobierna la priista Ana Isabel Durán. Los subagentes comentan que la alcaldesa le ha metido turbo al gran proyecto de su miniadministración de un año que consiste en concesionar el servicio de alumbrado público a una empresa privada para que se encargue de él de forma integral... exactamente como lo hizo el anterior gobierno torreonense y que, según importantes voces empresariales, terminó costando varios milloncitos más de lo que debería. Pues bien, en San Pedro ya aprobaron en Cabildo el plan y contrarreloj van a enviar la propuesta al Congreso local para que les dé el aval que se requiere por tratarse de un contrato que trasciende la administración. Doña Ana Isabel se está apurando para sacarlo lo antes posible porque ya viene el informe, primero y último, y en enero tendrá que entregar la estafeta a la panista Patricia Grado. Con la compra de perfiles otrora opositores que está llevando a cabo el PRI en el Congreso, no debería tener problema el ayuntamiento de San Pedro para que le autoricen el proyecto. De ser así, tendrían que lanzar una licitación fast track para alcanzar a firmar los contratos antes del cierre de año. Nada más falta que la empres vaya a ser la misma que en Torreón. Habrá que estar atentos.

Corre fuerte la especie en Gómez Palacio de que podría integrarse una competidora más en la carrera por la alcaldía en el bando de Morena. Como le han informado oportunamente nuestros subagentes, hasta el momento están anotados en la lista Rafael Palacios, Juan Ávalos y Marina Vitela. La cuarta en discordia sería nadie más y nadie menos que Rocío Rebollo, quien en la pasada elección federal perdió la senaduría, y según dicen ahora quiere regresar a encabezar el ayuntamiento de la Antigua Santa Rosa pero ya no por su partido de toda la vida, el PRI, sino por Morena. Lo primero que tendría que definirse es la distribución de candidaturas por cuota de género, ya que cada partido debe postular similar número de candidatos que de candidatas en las alcaldías. Si Morena decidiera que la de Gómez Palacio va para una mujer, la disputa estaría entre doña Marina y doña Rocío. Y en caso de que Rebollo quedara como abanderada, pudiera darse el enfrentamiento directo con la actual alcaldesa Leticia Herrera, quien falta ver si se decide por buscar la reelección. Y es que, según comentan, la cosa no pinta fácil para el herrerismo, ya que la debacle del PRI ha mermado la estructura y las ausencias de la alcaldesa han pesado en el ánimo de la clientela que ya se está arrimando a otros árboles en busca de sombrita. Se va a poner buena la contienda.

En Lerdo la que anda haciendo cosas buenas que parecen malas es la primera autoridad, María Luisa González Achem, y es que ya algunas voces han señalado insistentemente el criterio errado de la alcaldesa al llevarse como acompañante de viaje hasta Israel a su nuera, la esposa del muy felicitado presidente del Sistema DIF de Lerdo, Samir Rivera, mejor conocido como “Hijazo de mi Vidaza”. La cuestión, señalan, es si la nuera habrá pagado de su bolsa el boleto que la presidenta municipal dijo en un popular programa de televisión que le costó unos 25 mil pesillos (sin contar el hospedaje, las comidas y los botecitos con Tierra Santa tan monos que venden) o si habrán salido nada menos de las arcas municipales para no variar y perder la costumbre. La duda viene a colación porque dicen algunos panistas de talla estatal que difícilmente don Samir habría consentido tal gasto para la dueña de su corazón que recibe como maestro con licencia en vista de que como presidente honorífico no percibe, según esto, sueldo alguno. El señalamiento se hizo también evidente porque según otros subagentes, doña María Luisa echó chispas porque alguien cometió la osadía de preguntarle sobre los resultados de su viaje a Israel, mismo que dejó en claro que fue para promocionar al municipio de Lerdo ya que seguramente se encuentra en las mejores condiciones de infraestructura como para que se vengan a instalar empresas multinacionales. La interrogante es si la nuera de la alcaldesa le habrá ayudado más a doña María Luisa a promocionar el municipio en comparación con algún integrante de la Comisión de Desarrollo Económico de Lerdo, por ejemplo. En fin, lo importante es que la presidenta también aclaró públicamente en televisión que ella ya ha viajado antes por todo el mundo, claro está no durante su tiempo al frente de la administración, por lo que en ese sentido los viajes a Medio Oriente sin duda le parecen nimiedades.







