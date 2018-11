Conapred condena odio contra la Caravana Migrante

CIUDAD DE MÉXICO.-

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y su Asamblea Consultiva condenaron de manera enérgica la convocatoria de odio contra los integrantes de la Caravana Migrante, generada por declaraciones xenófobas que emitió el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y otras autoridades de esa ciudad.

En un pronunciamiento, calificaron de inaceptable que servidores públicos reproduzcan prejuicios que criminalizan a migrantes y desplazados originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala, actitudes que son las mismas con las que se estigmatiza a los mexicanos que están en Estados Unidos.

"Llamamos la atención sobre los peligros que representa para la paz y la convivencia democrática, no la presencia de personas migrantes y en busca de asilo y protección internacional, sino la manipulación de la opinión pública con base en discursos desinformados y estereotipados, la convocatoria al odio contra las personas de la caravana, la movilización para infringirles violencia y el uso arbitrario del poder público para violentar los derechos humanos", enfatizaron.

El Conapred y su Asamblea Consultiva aseguraron que las personas de la caravana migrante no representan un peligro para la seguridad del país, sólo están huyendo de una grave situación de inseguridad y falta de oportunidades. "No son criminales, son víctimas de la delincuencia y la falta de garantías en sus lugares de origen. No son una invasión, han caminado juntas como una estrategia de protección. No han cometido ningún delito al entrar a México, tienen derecho a recibir protección y asilo".

Reconocieron que la caravana representa desafíos para las localidades por las que transita y a las que llega, pero destacaron que las autoridades deben ofrecer respuestas humanitarias, apegadas al respeto de los derechos humanos.

El Conapred y su Asamblea Consultiva respaldaron también la solicitud de medidas cautelares que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y exhortó a las autoridades municipales, estatales y federales a movilizar los recursos necesarios para que se implemente una estrategia integral para atender a la caravana.





