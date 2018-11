Príncipe saudí ordenó el asesinato de Khashoggi, señala CIA

La Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), llegó a la conclusión de que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, dio órdenes de asesinar al periodista Jamal Khashoggi, de acuerdo con información recogida por The Washington Post, citado fuentes anónimas.

Según con la investigación de la CIA, se analizó diversos datos de inteligencia, entre los que destacan una llamada telefónica que el hermano Mohammed bin Salmán, y embajador de Arabia Saudita en EU, Khalid bin Salmán, sostuvo con el periodista.

De acuerdo con la información de The Washington Post, Khalid le pidió a Khashoggi ir al consulado saudí en Estambul, Turquía, para recoger documentos que le permitirían contraer nupcias con su pareja turca.

The Washington Post señala que no está claro si Khalid sabía que nada más entrar en el consulado el periodista iba a ser asesinado, sin embargo se conoce que hizo aquella llamada bajo la petición del príncipe heredero.

The CIA has concluded that the Saudi crown prince ordered Jamal Khashoggi's assassination, people familiar with the matter say https://t.co/nJgpNJHW8h