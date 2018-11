Se 'atora' solución en el caso de antena

LERDO

El problema generado por la intención de un particular de colocar una antena de telecomunicación en la colonia Valle del Sol, sin permiso del Ayuntamiento, no ha sido resuelto. De momento se encuentra la obra detenida. No obstante, no se ha dado una solución definitiva a los colonos, además de que ésta no sería la primera vez que la obra de la antena se detiene y posteriormente el particular, burlando a las autoridades municipales de Lerdo, la reanuda.

Recientemente los vecinos inconformes se reunieron con el subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo, y con directores municipales de Lerdo que fueron citados por él para entablar un diálogo. También participó en esta reunión el propietario del lote donde se pretende instalar la antena, que es el señor Fernando Fuentes García, quien a su vez pretende rentar este espacio a la empresa Coubicaciones y Negociaciones Exclusivas, S.A.P.I de C.V. para la colocación de la antena en la calle Parras, entre Fresnos y Del Canal, instalación con la cual nunca han estado de acuerdo los vecinos y que lo han manifestado en muchísimas ocasiones.

Fue en agosto del año 2017 cuando el Cabildo negó la autorización de cambio de uso de suelo para la construcción de la antena, pero sí se autorizó el cambio de uso de suelo para actividad comercial. A la fecha la obra se encuentra detenida, pero no ha sido clausurada pese a que está dentro de la competencia del Municipio.

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, también indica que es facultad del Municipio "autorizar, controlar y vigilar, en coordinación con las autoridades competentes, la utilización del suelo de su territorio".





Molestos. Autoridades dicen que la antena -por lo pronto- no podrá continuar. Los vecinos quieren una solución definitiva.

