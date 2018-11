Aquí el frío nos cala más fuerte: Adriana

TORREÓN, COAH.-

"¿Le digo qué almorzamos? un pan y un café y pues no sé qué vamos a comer porque no tengo dinero". En un cuarto con techo de madera y acondicionado con un par de cobijas para aislar el frío habita Adriana, de 32 años que hace tiempo perdió una de sus piernas en un accidente de tren y quien es madre de Ian, de un año y medio de edad y de Mélanie, de 4 meses de nacida que todavía no ha sido dada de alta en el Registro Civil.

Con la bebé en brazos y el pequeño sentado en una cama tomando su biberón "medio frío" porque la parrilla no calienta bien, la joven mujer dice que la están pasando mal. "Aquí el frío nos cala más fuerte, necesitamos bastante abrigo", dijo mientras arrullaba a la bebé.

Hace 5 años, Adriana conoció en Torreón a José Daniel, el padre de sus hijos. Tiene 22 años, es hondureño y desde el martes pasado se fue a Chihuahua a "charolear" (pedir dinero a transeúntes) porque como no tiene papeles, no ha encontrado trabajo.

Mientras regresa su pareja, Adriana cuenta que es su padre -que se dedica a recolectar cartón- el que la visita y le ayuda de vez en cuando con 50 pesos diarios o con huevo, frijoles y tortillas.

"Tengo hermanos, pero haga de cuenta como si no tuviera, mi mamá me ayuda cuando quiere, no viene todos los días y mi papá, pues me procura, es muy duro porque al final del día termino muy cansada, sufro de la columna y con este frío, pues me duele la parte que me cortaron, llego a desesperarme".

Ayer, personal de Trabajo Social del DIF Torreón acudió al domicilio de Adriana e informó que la mujer se encuentra en el Programa de Despensas (mensual) y que la apoyan con estudios de laboratorio y aparatos ortopédicos.

Adriana pide el apoyo de la ciudadanía. Requiere ropa abrigadora, cobijas, pañales y leche para los pequeños. Los interesados en apoyar pueden comunicarse al teléfono: 8717-96-73-38. También pueden acudir a su domicilio, ubicado en calle Sonora No. 31 de la colonia Santiago Ramírez de Torreón.





Ayuda. Adriana perdió su pierna en un accidente y ahora pide el apoyo de la ciudadanía para sacar adelante a sus hijos. (ANGÉLICA SANDOVAL)

