Herrera cuestiona la alerta de viaje

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, cuestionó la alerta de viaje que emitieron autoridades consulares de Estados Unidos, en la que aconseja a sus ciudadanos no visitar esta ciudad por razones de inseguridad.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo que se efectuó el día de ayer, la presidenta municipal consideró que dicha afirmación es falsa y carece de sustento.

Rechazó que haya una descomposición en el tema de la seguridad y prueba de ello, es que no se tienen registros de delitos de alto impacto.

Y es que el gobierno de Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para sus ciudadanos que viajan a México, a quienes exhortó atender dichas recomendaciones.

En el caso de Durango, se indica que "los empleados del gobierno de los EU no pueden viajar al área oeste y sur de la carretera 45 y la ciudad de Gómez Palacio".

En la alerta, se sugiere específicamente no viajar después del anochecer, no tomar taxis en la calle y confiar sólo en los vehículos despachados, como los que se basan en aplicaciones como Uber, o taxis regulados.

Por otra parte, sobre las afirmaciones de Marco Zamarripa, presidente del Consejo Cívico de las Instituciones en el sentido de que hay el riesgo de que La Laguna vuelva a presentar tal descomposición, Leticia Herrera expuso que suele generalizarse y emitir opiniones sobre toda la región, sin distinguir que ésta se compone de dos estados y hay diferencias de un municipio a otro.

"Primero se debe aclarar de qué municipio se trata cuando se opina sobre índices delictivos", cuya demanda dirigió públicamente a Zamarripa.

El director de Seguridad Pública señaló que dicha alerta no especifica los motivos por los que no se debe visitar esta ciudad, como tampoco el no abordar vehículos del servicio público de transporte.

Ricardo Fontecilla Almaraz indicó que en los diversos puntos de la ciudad hay una presencia de cadetes y policías militares, metropolitanos, municipales y estatales, quienes trabajan en conjunto y de manera coordinada para brindar seguridad.

Además, resaltó que esa misma coordinación se establece con las cámaras y organismos empresariales; se da acompañamiento a quienes manejan cantidades fuertes de dinero en su traslado para prevenir asaltos, además de una serie de acciones que han contribuido en mantener un clima de paz y tranquilidad.

Fontecilla dijo que la seguridad de quienes visitan la ciudad o están de paso, está garantizada.

