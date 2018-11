Coahuila y Durango, en alerta de viaje de EU

CIUDAD DE MÉXICO

Actualización del gobierno de EU incluye a P. Negras, Ciudad Acuña y Gómez Palacio

El gobierno de Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para sus ciudadanos que viajan a México y a quienes exhortó a mantenerse alerta y atender las recomendaciones de seguridad.

Entre las ciudades en las que recomienda precaución se encuentran Piedras Negras y Acuña en el estado de Coahuila, así como Gómez Palacio en Durango.

En un comunicado, la embajada de Estados Unidos dio a conocer la actualización de las Alertas de Viaje para el país que fueron emitidas el 10 de enero pasado y que incluyó las revisiones subsecuentes a los distritos consulares específicos.

Indicó que en general se mantiene el nivel de la Alerta de Viaje para México y la evaluación específica por estados, aunque sugiere aumentar precauciones en algunas ciudades de Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit y Oaxaca.

En Coahuila destaca a las ciudades de Piedras Negras y Acuña, en tanto en Durango recomienda precaución para Gómez Palacio.

En el aviso, disponible travel.state.gov, describió las condiciones de seguridad en cada estado y refleja las más recientes restricciones del gobierno estadunidense a los viajes de su personal.

Recomendó no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, que poseen una alerta de viaje cuatro, debido a una mayor probabilidad de riesgos y limitada habilidad del gobierno estadunidense de apoyar en caso de emergencia.

Sugirió a los empleados del gobierno de Estados Unidos no viajar entre ciudades después del anochecer, tomar taxis en la calle y confiar en los vehículos despachados, incluso desde servicios basados en aplicaciones como Uber, o desde taxis regulados.

Consideró que los empleados del gobierno no pueden conducir desde la frontera entre Estados Unidos y México, hacia o desde las partes interiores de este país, con la excepción de los viajes de un día dentro de Baja California, y entre Nogales y Hermosillo en la Autopista Federal Mexicana 15D.

La representación estadounidense subrayó que las Alertas de Viaje no reflejan la naturaleza de las relaciones bilaterales y forman parte de su compromiso por informar y proteger a ciudadanos estadounidenses que viajan o residen fuera del país.

La relación vital entre ambos países involucra a todas las agencias del gabinete estadounidense y "estamos más comprometidos que nunca a colaborar estrechamente como socios para alcanzar seguridad y prosperidad para los ciudadanos de nuestros dos países".

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, cuestionó la alerta de viaje que emitieron autoridades consulares de Estados Unidos, en la que aconseja a sus ciudadanos no visitar esta ciudad por razones de inseguridad.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo que se efectuó el día de ayer, la presidenta municipal consideró que dicha afirmación es falsa y carece de sustento.

Rechazó que haya una descomposición en el tema de la seguridad y prueba de ello, es que no se tienen registros de delitos de alto impacto.

En la alerta se indica que "los empleados del gobierno de los EU no pueden viajar al área oeste y sur de la carretera 45 y la ciudad de Gómez Palacio".

El director de Seguridad Pública señaló que dicha alerta no especifica los motivos por los que no se debe visitar esta ciudad, como tampoco el no abordar vehículos del servicio público de transporte.

Ricardo Fontecilla Almaraz indicó que en los diversos puntos de la ciudad hay una presencia de cadetes y policías militares, metropolitanos, municipales y estatales, quienes trabajan en conjunto y de manera coordinada para brindar seguridad.

Fontecilla dijo que la seguridad de quienes visitan la ciudad o están de paso, está garantizada. (Con información de María Elena Holguín).





Revisión. La ciudad de Gómez Palacio recibió una alerta de viaje por parte del gobierno de EU.

