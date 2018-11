Intereses políticos han atrapado la discusión educativa, alerta la SEP

CIUDAD DE MÉXICO.-

La conversación actual sobre el sistema educativo se ha convertido en una discusión exclusivamente política, pues no se basa en evidencia ni en reportes e investigación que ayuden a generar la información adecuada en la toma de decisiones, advirtió el titular de la SEP, Otto Granados Roldán.

“Es anormal que unos y otros gobiernos, aunque sean de signos políticos y partidistas diferentes, no procedan con el sentido común que dicen los datos y las evidencias, porque entonces no estamos en una discusión educativa, estamos en una discusión política, y concretamente de intereses y complicidades políticas, como me parece que estamos viendo justamente estos días”, advirtió.

A 15 días de que culmine la administración actual, reiteró su apoyo a la reforma educativa que de acuerdo con el reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es “una base sólida para la equidad y la calidad de la educación en México”.

Ha sido un paso importante ya que, ahora, la Constitución mexicana otorga a la política educativa el mandato de brindar educación de calidad para todos los mexicanos, expresó.

Granados Roldán mencionó que se dice sobre la reforma educativa y sobre otras que incluyen recomendaciones puestas e impuestas por organismos internacionales, tales como la propia OCDE y el Banco Mundial.

“Y pues sí, porque tienen capacidades técnicas humanas muy competentes, muy robustas y buenas. Me parece que los países hacen bien en recurrir a ellos para tener una mirada externa, de no ser así también hay muchos centros buenos de investigación en México y en ese sentido hay que recurrir a la gente que sabe, que puede apoyar en esta información”, subrayó.

Sería una burla surrealista pedir una evaluación sobre lo que sucede en materia educativa en el país a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sostuvo.

Durante el conversatorio realizado con motivo de la presentación del reporte “Una base sólida para la equidad y la calidad en la educación en México” de la OCDE, Miguel Limón Rojas, extitular de la SEP, apuntó que, hasta el momento, no se ha asumido que un proceso de reforma implica una convocatoria al esfuerzo.

“El quehacer educativo implica mucho esfuerzo, el buen maestro es un profesional que realiza cotidianamente un gran esfuerzo, pero si se quiere cambiar la organización, introducir nuevas prácticas y descartar todo aquello que las impide, esto llama al esfuerzo”, expresó.

Asimismo consideró que con el cambio de gobierno deberán hacerse cosas nuevas y enmendarse las equivocaciones, pero resultará indispensable que se atiendan a los fines superiores de la educación y no a los “pequeños intereses que tanto daño le han hecho a lo largo de los años al país”.

Otto Granados Roldán adelantó que este jueves estregará al equipo de transición de la próxima administración el Libro Blanco de la Reforma Educativa, cuyo contenido principal consta de casi mil páginas y 243 anexos que en total suman 47 mil hojas para el conocimiento, la exploración, el análisis y la investigación sobre la reforma.





