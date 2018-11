Anuncia EU medidas para regular cigarrillos electrónicos

NUEVA YORK, EU.-

Las autoridades de salud estadounidenses tomarán medidas para restringir la venta de cigarrillos saborizados y electrónicos, a fin de deprimir aún más la incidencia del hábito de fumar en el país, indicaron fuentes del sector.

La medida apunta principalmente a combatir el tabaquismo entre los menores de edad: aproximadamente la mitad de los adolescentes que fuman optan por los cigarrillos de menta y los cigarrillos electrónicos de sabor, que según expertos son los responsables de un aumento en el consumo entre los jóvenes.

"No permitiré que una generación de jóvenes termine adicta a la nicotina por culpa de los cigarrillos electrónicos", declaró en un comunicado Scott Gottlieb, director de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Activistas antitabaco sostienen que la prohibición contra los cigarrillos mentolados surtiría un gran beneficio en la salud de los estadounidenses, pero reconocen que tardaría años implementarla. Las nuevas normas para los cigarrillos electrónicos podrían entrar en vigencia en pocos meses.

Los cigarrillos electrónicos son más populares que los cigarrillos normales entre los adolescentes y por lo general se les considera más inocuos, pero algunos de ellos contienen nicotina, una sustancia adictiva. Los entendidos opinan que muchas veces inician a los menores de edad por un sendero que lleva a los cigarrillos regulares.

Gottlieb propuso medidas para evitar el mercadeo de cigarrillos electrónicos directamente hacia los menores y la implementación de normas para que los menores de edad no puedan comprar esos productos por internet. Además pidió gestiones para que las tiendas regulares no puedan vender cigarrillos electrónicos que contengan sabores que son más buscados por los chicos, como cereza o vainilla, aunque sí podrían estar a la venta en tiendas especializadas, donde no se permite la entrada de menores de edad.

El fumar es la causa principal de muertes evitables del país: más de 480,000 fallecimientos al año. La FDA actualmente prohíbe la venta de todo producto con tabaco, incluso los cigarrillos electrónicos, a menores de 18 años.

En 2009, el gobierno ya había prohibido la venta de ciertos cigarrillos electrónicos de sabor, pero tras una intensa campaña política por parte de las empresas tabacaleras, se hizo una excepción para los mentolados.

La propuesta de Gottlieb también exime al mentol. Dijo que los cigarrillos electrónicos con sabor a mentol podrían ser una alternativa válida para adultos que están usando ese tipo de producto como herramienta intermedia mientras tratan de dejar los cigarrillos normales.

El hábito de fumar en Estados Unidos ha estado en descenso desde hace más de cinco décadas. Un 42% de la población adulta fumaba en la década de 1960 mientras que el año pasado la cifra era de 14%, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Según los expertos, ello se debe a las campañas públicas contra el tabaquismo, a la aplicación de impuestos a los cigarrillos y a las prohibiciones de fumar en muchos sitios, pero otros afirman que se debe también a que muchos adultos han abandonado los cigarrillos regulares y los han reemplazado con los electrónicos.

Entre los estudiantes de secundaria, la incidencia es aún menor, de 9%, pero si se toman en cuenta solo los cigarrillos electrónicos, la incidencia entre estudiantes de secundaria aumentó 78% este año.





