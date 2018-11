Senado pospone discusión sobre Fiscalías al próximo jueves

CIUDAD DE MÉXICO

Ante el reclamo de la oposición de que se atropellaba el proceso legislativo, el Senado pasó para la sesión del próximo jueves la discusión ante el pleno del proyecto de dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR.

Este martes, la Mesa Directiva dio primera lectura al dictamen que recibió anoche de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, con la intención del grupo de Morena de dispensar la segunda lectura y comenzar con la discusión.

Empero, el vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Zepeda, solicitó una moción suspensiva para que se den 48 horas más con el fin de analizar el dictamen, por tratarse de un tema de relevancia, como es la creación de la Fiscalía General de la República.

La moción fue respaldada por las bancadas del PAN, PRI, MC y el senador Emilio Álvarez Icaza.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, quien dijo que su bancada votará en contra, coincidió en que no deben apresurar su votación.

"¿Cuál es la necesidad de no permitir un trámite legislativo que implica una primera y segunda lectura en la siguiente sesión? Sé que no es ilegal, pero no es correcto, ni es moral".

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) dijo que el dictamen debe estar revestido de la absoluta pulcritud y "si seguimos a mata caballo, lo que le vamos a quitar es pulcritud a algo que representa una mejor aplicación de la ley".

El senador Clemente Castañeda (MC) dijo que no podía dispensarse el trámite porque hoy la SCJN que discutía la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que será declarada inconstitucional, uno de los argumentos de una ministra fue el proceso legislativo.

Su correligionario Samuel García afirmó que votarán en contra, porque se oponen a la imposición por parte del Ejecutivo de un "superfiscal carnal", sin una reforma al artículo 102 constitucional.

La senadora Lucía Transviña (Morena) reclamó que había un afán de no tener una legislación demandada por el pueblo.

"Ya basta, el pueblo reclama una legislación que lo proteja y vamos a lograrla, les guste o no les guste, hagan conciencia, miles de muertos en las calles y ustedes cínicamente oponiéndose a que no se apruebe esta reforma".

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que no darán elementos para que se cuestione la legalidad del dictamen, por lo que planteó que no había inconveniente en discutir el próximo jueves el dictamen.

Antes, su compañero de bancada Armando Guadiana planteó a los 128 senadores que el tema se discutiera en la siguiente sesión.





