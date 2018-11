Toman fuerzas para seguir a EU

TORREÓN

TORREÓN







Cristian Alfredo, Ezequiel, Aarón, Antonio, Juan Francisco y María Isabel, salieron de su natal Tegucigalpa, Honduras en el mes de octubre, junto con la primera caravana migrante que ingresó a México rumbo a los Estados Unidos, y desde el sábado se encuentran en Torreón para "tomar fuerza" y continuar con su viaje hacia la frontera.

Kevin, aunque salió solo, alcanzó y se unió a la caravana. Su viaje no ha sido fácil, pues en su intento por huir de las autoridades migratorias en la ciudad de Celaya, Guanajuato, se quebró el tobillo izquierdo, cuyo dolor soportó durante todo su recorrido hasta llegar Torreón.

El grupo de migrantes se encuentra en la Posada del Peregrino de Cáritas Diocesanas, en donde han encontrado techo y comida, así como las ganas de continuar su camino.

En su caminar se han encontrado gente buena y mala, dicen. "Así es la vida, de todo se halla, el bien y el mal"; dice Cristian, quien dejó en casa a una pequeña de apenas un año de edad.

Regresar a casa no está entre los planes de ninguno. "Porque allá no tenemos empleo ni nada, hay que salir a aventurarse", insiste el joven migrante.

Las amenazas del presidente Donald Trump no los asustan. "Primero Dios que todo nos salga bien", dijo Cristian, mientras Kevin ya planea cómo cruzar por el desierto.

"A veces en Honduras no se come en tres tiempos, se come en dos, nos toca salir para buscar la comida para nuestra gente", cuenta Kevin, quien también dejó en casa a su esposa y a una pequeña de 9 años, quien le pide se regrese, porque lo extraña.

Pero deberá esperar a recuperarse de su pie, para continuar con su camino.

La familia de Cristian pretende partir este jueves para encontrarse con algún grupo de la caravana, de la cual se separaron luego de que el cansancio los venciera y un hombre les ofreciera llevarlos de Querétaro hasta Aguascalientes. Ahí subieron el tren que los trajo a la Comarca Lagunera.

De no cruzar la frontera, no descartan la idea de quedarse en tierras mexicanas, pero de una manera legal para poder trabajar y poder reencontrarse con el resto de la familia que dejaron en su país.

Su paso

Migrantes de caravana llegan a Torreón:

=> Desde el sábado comenzaron a llegar a la Casa del Migrante y después a la Posada del Peregrino.

=> Los migrantes retomarán su camino con la esperanza de reencontrarse con una parte de la caravana.

=> En sus planes no está regresar a su país.

=> De no lograr cruzar la frontera, buscarán quedarse en México.

Descanso. Cristian y tres de sus sobrinos se encuentran en la Posada del Peregrino; pretenden continuar su viaje desde hoy.

