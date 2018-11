Argentina, territorio complicado para el 'Tri'

CIUDAD DE MÉXICO

La Selección Mexicana enfrentará a Argentina en la última fecha FIFA del 2018, jugarán en Córdoba y Mendoza, ciudades del país sudamericano, suelo que históricamente no se le da al tricolor.

Ha disputado tres partidos amistosos contra Argentina en su territorio, el primero fue en 1962 y cayó por la mínima, los otros dos resultados terminaron en empate.

Dentro de los capítulos más oscuros en la historia del futbol nacional están el Mundial de Argentina 78. Un torneo al que llegaron con mucha motivación y con el ego por las nubes "Ganamos contra Túnez, empatamos con Polonia y perdemos con Alemania". Al final, no lograron sumar ni un sólo punto.

En Rosario perdieron 3-1 con Túnez; en Córdoba, Alemania les pasó por encima al golearlos 6-0 y su último partido, con sede en Rosario, perdieron 3-1 contra Polonia. Para cerrar una dolorosa participación en Copas del Mundo.

Un fracaso más pera los aztecas fue en la Copa América de Argentina en el 2011. Este torneo se caracterizó por utilizar la base de la selección Sub 22 más cinco refuerzos mayores, debido a que se juntaba con la Copa Oro.

Se ubicaron en el Grupo C con Chile, Perú y Uruguay. El resultado de los tres partidos fueron derrotas. En aquel torneo, los entonces dirigidos por Luis Fernando Tena, terminaron en último lugar de grupo y general.

Ahora, con una nueva generación de futbolistas y comandados por Ricardo Ferretti, estarán en busca de sus primeros triunfos en suelo argentino.

La Selección entrenó ayer a doble sesión, primero lo hicieron en el Estadio Julio César Villagra a las 10 de la mañana, tiempo local, después realizaron un entrenamiento vespertino en el Estadio Paco Cabases a las 18:00 horas.

Previo a la segunda práctica, Julio César Domínguez habló en conferencia de prensa.

El 'Cata' dijo que no se esperaba el llamado al 'Tri'.

"Me tomó por sorpresa el llamado, pero estoy feliz de representar a mi país", dijo.

En los juegos contra Argentina buscará mostrarse: "Hay que buscar funcionamiento. Demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Venir a Argentina y hacerle el partido es lo que buscaremos".

No le desanima no enfrentarse contra Lionel Messi, el gran ausente de la selección albiceleste: "A pesar de que Messi no esté, Argentina no deja tener jugadores de gran calidad. Tiene futbolistas intensos, creo que será un juego en donde los dos van a dejar jugar, y nosotros trataremos de tener mucho el balón".





Guillermo Ochoa golpea el balón durante el segundo entrenamiento de ayer de la Selección Mexicana.

