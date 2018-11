Discrepan ante hechos violentos

TORREÓN

Empresarios creen que la delincuencia en Torreón es controlable, confían en Mando

TORREÓN







COMENTAR

Ante los hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas en la región Lagunera, el director del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, Marco Zamarripa, consideró que éstos lastiman y hace cuestionar si las autoridades están haciendo su trabajo, además aseguró que continuarán con las evaluaciones que realizan mes con mes, pues dijo que es la manera más objetiva de ponerle una calificación a la autoridad sobre su desempeño. Por su parte, empresarios consideran que la delincuencia que prevalece en Torreón actualmente es controlable y manifiestan confianza en la estrategia planteada por el Mando Especial de La Laguna para esta temporada. Carlos Finck, coordinador del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), llamó a la ciudadanía y a los encargados de establecimientos a que denuncien los ilícitos, pero también a gente con actitudes sospechosas, entre otros.

A su vez, Zamarripa reconoció una recuperación que se había presentado en la ciudad en materia de seguridad, sin embargo, comentó que esos hechos preocupan, debido a que la región se mantiene sensible en el tema, tras estar expuesta por varios años a la violencia extrema.

"Cuando se vuelven a presentar obviamente no con la frecuencia de años anteriores, vuelve a lastimar y a sensibilizarnos de cuestionarse si las autoridades están haciendo su trabajo. No soslayamos ningún tipo de estos hechos que obviamente lastiman la percepción que también hemos estado pendientes de medir".

El director del CCI Laguna aclaró que en algunas ocasiones, la percepción puede que no esté ligada con las cifras oficiales, "puede ser no coincidentes con algunas cifras oficiales, puede haber regiones en donde la incidencia delictiva sea mayor, pero la percepción de inseguridad menor, no hay una relación directa sobre eso".

Por fortuna, dijo, en la región Laguna la percepción ha mejorado, "y eso es importante decirlo, pero sí creo que los últimos hechos delictivos nos ponen a cuestionar y a prender ciertas alertas para evitar que se sigan cometiendo y llamar a la autoridad a que informe de manera expedita sobre la judicialización de esos casos, hablo del tema de los feminicidios, de las personas que se encontraron (asesinadas)".

Zamarripa comenzó que lo que se desea no es que todos los casos se judicialicen, sino también es necesario que baje la incidencia delictiva. "Hemos visto que hay homicidios, pero se están resolviendo todos, y qué bueno, pero lo que no queremos es que no se sigan cometiendo", recalcó.

El director del CCI Laguna dijo que es necesario seguir señalando y exigiendo a la autoridad que realice su trabajo. "Los ciudadanos merecemos que mejoren las condiciones de seguridad, merecemos que haya mejor coordinación, aunque la hay, pero creo que es importante que se mejore todavía mucho más, hay espacio para mejorar la coordinación, y en eso seguiremos puntualizando hasta que se termine el año cada mes seguir evaluando, monitoreando, porque creo que esa es la forma más objetiva de ponerle una calificación a la autoridad si está haciendo su trabajo.

Finck señaló que se sostuvo una reunión con los mandos en las que se les plantearon cuáles serían las estrategias de seguridad al cierre del presente año e indicó que no se cuenta con el 100 por ciento de los elementos, por lo que se trabaja con lo que se tiene, algo que se presenta en las diferentes áreas de la seguridad en la región.

"Los robos es algo inevitable, pero no estamos hablando de la inseguridad fuerte, que son extorsiones, que los narcotraficantes estén dominando al pueblo, ahorita roban una tienda de autoservicio y ya están tomando una estrategia, se están robando cigarros, cosas de menor cuantía, en los bancos ya están bajando los índices, se están tomando estrategias para bajar el riesgo", expresó.

Finck aseguró que la ciudadanía puede sentirse segura en esta temporada, pero insistió en la necesidad de denunciar y alertar sobre cuestiones que observen sospechosas.

Por su parte, Roberto Muñoz del Río, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), dijo que se realizan operativos conjunto y se ha observado una adecuada participación de los diferentes niveles de gobierno en el tema de seguridad, con coordinación.

Señaló que la preocupación son los delitos del fuero común como el robo de vehículos y el robo a negocio, por lo que se ha insistido en reforzar los operativos en el tema, así como la inversión en las cámaras de videovigilancia.

"Es importante que los gobiernos destinen mayores recursos al tema de seguridad, para que la violencia no regrese", dijo.





'Choque'. Difiere CCI y empresarios en el tema de inseguridad en Torreón.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...

- IMP